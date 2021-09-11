MI5 Direktörü: Kabil'in düşmesi radikal İslamcıları yüreklendirdi

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Britanya istihbaratı MI5'in Direktörü, Taliban'ın Afganistan'ı tekrar ele geçirmesinin radikal İslamcılara "psikolojik destek" sağladığını ifade etti.

Kabil'in düşmesinden bu yana ilk kez basına konuşan Ken McCallum, radikal İslamcıların "cesaretlendiğini" ve artık kurumunun daha dikkatli olması gerekeceğini ifade etti.

McCallum, mevcut terör planlarının çoğunun "Afganistan'da olanlar gibi olaylardan ilham aldığını" ifade etti. MI5 Direktörü, mart ayından bu yana "son aşamalardaki" 6 terör planını önlediklerini ifade etti.

"Terör tehdidi bir gecede değişmez. Hedefli planlama, eğitim kampları, altyapı gibi El Kaide'nin 11 Eylül zamanında Afganistan'da sahip olduğu şeyleri düşünün" diyen McCallum, "Ancak bir gecede moral ve psikolojik destek yükselebilir" diye devam etti.