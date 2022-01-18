MI5, ABD'de sinagogda dört kişiyi rehin alan Britanyalıyı daha önce soruşturmuş

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ABD'nin Texas eyaletinde bir sinagogdakileri rehin alan Britanya vatandaşının, 2020 yılında Britanya istihbaratı MI5 tarafından radikal İslamcı bir terörist olabileceği şüphesiyle incelendiği iddia edildi.

The Guardian'a konuşan kaynaklara göre yetkililer Blackburnlü Malik Faisal Akram'ın bir tehdit oluşturmadığı sonucunda vardıktan sonra soruşturma kapatıldı. Akram bu sayede ABD'ye gidebildi ve silah alabildi.

Habere göre Akram dosyalarda "şüpheli kişi" olarak bulunsa da MI5, ABD'ye sinagog saldırısından önce bilgilendirme yapmadı.

44 yaşındaki Akram, Dallas'ın bir banliyösündeki sinagogda dört kişiyi 11 saat boyunca rehin aldıktan sonra öldürülmüştü.