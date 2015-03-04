'MHP'yi kapatmayı dile geçirecek insan anasından doğmadı'

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Oktay Vural, CHP ve MHP'ye kapatma davası açma planı iddialarıyla ilgili soruya "MHP'yi kapatmaya, bunu dile getirmeye şeyi olacak insan daha anasından doğmadı. Türkiye'yi başlarına yıkarız" diye yanıt verdi.



DHA'nın haberine göre, MHP'li Vural, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Hükümet ile HDP'nin çözüm sürecine ilişkin 10 maddelik ortak açıklama konusundaki söz dalaşının göstermelik olduğunu belirten Vural, "10 maddelik açıklamayı imzalayanların şimdi kalkıp ağız dalaşına girmesi komedi. İçeride tango yapıyorlar, dışarıda gulu gulu dansı" dedi.



17-25 Aralık soruşturmalarını yürüten cumhuriyet savcılarına soruşturma ve kovuşturma izni verilmesine ilişkin soru için Vural, "Türkiye'de artık hakim ve savcıların soruşturma yapma özgürlüğü yoktur. Bu, hukuk devletine, bağımsız ve tarafsız yargıya siyasi amaçlı tehdittir" ifadelerini kullandı.



CHP ve MHP'ye kapatma davası açma planı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Vural, "MHP'yi kapatmaya, bunu dile getirmeye şeyi olacak insan daha anasından doğmadı. Türkiye'yi başlarına yıkarız" diye konuştu.