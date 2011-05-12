-MHP'Yİ GÜNDE 1500 KİŞİ ARIYOR ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - MHP Genel Merkezi'nde iki ay önce hizmete açılan 444 6 647 (444 6 MHP) numaralı çağrı merkezini günde 1500 kişi arıyor. Çağrı merkezine gelen telefon sayısı iki ayda 90 bini buldu. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Zuhal Topçu AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel seçim stratejilerinin yanı sıra vatandaşa ulaşabilmek için çağrı merkezi açmayı planladıklarını ve büyük ilgi gördüklerini bildirdi. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin il, ilçe ve beldelerin yanı sıra ''10 kişiyi bir arada gördüğü zaman bile'' aracından inerek vatandaşlarla birebir iletişim kurduğunu ifade eden Topçu, çağrı merkezi ile de uzakta olan vatandaşlarla bir anlamda bir araya gelindiğini kaydetti. Çağrı merkezine gelen telefonların hepsinin dikkate alındığını anlatan Topçu, ''Çağrı merkezimiz, Türkiye açısından, MHP açısından, ülkenin sorunlarına vakıf olmak ve çözüm üretmek açısından çok önemli bir uygulamaymış. Biz bunun bu kadar önem arz ettiğini de açtıktan sonra gelen talepler doğrultusunda gördük'' görüşünü dile getirdi. -BAHÇELİ, 30 KİŞİYİ ARADI- Topçu, açılışından buyana geçen iki ayda 90 bin 749 çağrının geldiği merkezde talebi karşılamak üzere 42 çalışanın, 24 saat görev yaptığını belirtti. Çalışanların parti politikalarını öğrendiklerini anlatan Topçu, ''Yoğun bilgi gerekmediği durumlarda kendileri o bilgileri aktarıyorlar. Yoğun bilgi gereken durumlarda genel başkan yardımcılarına yönlendiriliyorlar telefonla ve anında cevap vermeye çalışıyoruz'' diye konuştu. Genel başkan Bahçeli'nin her ilden bir kaç kişiye haftada bir döndüğünü ve teşekkür ettiğini söyleyen Topçu, ''Tesadüfi örnekler yoluyla seçiyor ve kendisi dönüyor vatandaşlara. Bu sebeple yoğun bir ilgi var. (Genel Başkanın) Geri döndüğü telefon istatistiki olarak 30 kişiye ulaşmıştır. Kendisi bizzat çeviriyor ve geri dönüyor. 'Şöyle bir talebiniz olmuş' ya da 'Ben ilgileneceğim', 'Şöyle yapabiliriz' diyor'' şeklinde konuştu. Topçu, Bahçeli'nin her hafta düzenli olarak çağrı merkezini ziyaret ettiğini de vurguladı. -ÖNERİLER, İLK SIRADA- Zuhal Topçu, gelen aramaların yüzde 32'sinin önerilerden oluştuğunu bildirdi. ''Bizi arayıp 'Şöyle yaparsanız daha iyi olur' diyorlar. Katılmalı yönetim dediğimiz olay var ya, gerçekten halkın partisi, tepede yapılmıyor programlar, biz bu önerilerin hepsini de dikkate alıyoruz. Mesela diyor ki 'Şurada şunu şöyle kullansaydınız, seçim beyannamesine şunları da almamışsınız, şu ilçenin şu sorunu var, dikkate alır mısınız' biz onları dikkate alıyoruz'' diyen Topçu, ''Çağrı merkezi, bize artık tabanın desteklediği, tabanın teveccühünün çok olduğu bir parti olduğumuzu, halkla bütünleştiğimizi gösterdi'' görüşünü dile getirdi. Topçu, gelen aramaların yüzde 20'sinin yolsuzluklar, haksızlıklar ve hatalarla ilgili, yüzde 18'inin de isteklerden oluştuğunu bildirdi. Zuhal Topçu, aramaların yüzde 16'lık kesiminin, ''Genel başkan nereye gidecek'' gibi güncel bilgiler sormak amacıyla yapılırken, yüzde 14'ünün doğrudan şikayet içerdiğini ve bu şikayetlerin ''parti içi ya da parti dışı olabileceğini'' belirtti. ''Bu istatistikler insanımızın dikkate aldığını göstergesidir'' diyen Topçu, ''Güzel bir adım attığımızı düşünüyoruz'' görüşünü dile getirdi. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Topçu, aramalarla ilgili günlük ve haftalık analizler yapıldığını ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bu analizleri yakından takip ettiğini bildirdi.