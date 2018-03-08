MHP'ye tepki: Bu ittifakın oy oranı yüzde 55 olsa yarın erken seçim kararı alınırdı, bırakın yüzde 60-65'i!

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, MHP Genel Başkanı Semih Yalçın'ın "Cumhur ittifaka'nın sahada yüzde 60-65 civarında olduğu" sözlerine, "Bırakın yüzde 60-65’i bu ittifak yüzde 55 olsa yarın erken seçim kararı alınırdı" tepkisini gösterdi.

"Koskoca MHP’nin genel başkan yardımcısı bu kadar desteksiz 'konuşur' mu?" diyen Işık, "Ayrıca sorarlar adama: Diyelim ki sahiden cumhur ittifakına yüzde 60-65’lik bir oy oranı var.Bunun ne kadarında senin payın var?" diye yazdı.

Candaş Tolga Işık'ın yazısı şöyle:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın dün AK Parti’yle yapacakları ittifakla ilgili konuştu.



Yalçın, “cumhur ittifakı”nın sahada yüzde 60-65 civarında olacağını söyledi.



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AK Parti-MHP ittifakının 2019 seçimlerinde her iki partiye büyük katkısı olacağını da CHP-İYİ Parti kanadındaki dalgalanmalar devam ettiği sürece bu ittifakın Erdoğan’a yeni bir seçim zaferi getireceğini de günlerdir yazan benim...



Ama bu kadar da değil!



Bırakın yüzde 60-65’i bu ittifak yüzde 55 olsa yarın erken seçim kararı alınırdı.



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Koskoca MHP’nin genel başkan yardımcısı bu kadar desteksiz “konuşur” mu?



Ayrıca sorarlar adama: Diyelim ki sahiden cumhur ittifakına yüzde 60-65’lik bir oy oranı var.



Bunun ne kadarında senin payın var?!



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MHP bugün -ittifaksız- seçime girse yüzde 10 barajının altında görünüyorken partinin bir yöneticisinin çıkıp yüzde 60-70 filan diye açıklamalar yapması biraz ayıp oluyor.



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Bahçeli’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti’yle ittifak yapması da en güçlü aday olan Erdoğan’ı desteklemesi de siyaseten mantıklı bir karar.



Hiç itirazım yok.



Ama MHP yönetiminin yapması gereken esas iş bu değil.



Ne mi?



Bir yandan bu ittifaktan gereken faydayı çıkarırken diğer yandan önce yerel seçimde ardından da milletvekilleri seçiminde kendi tabanını geri kazanacak yeni bir siyaset ve hatta dil geliştirmek.



ENTEL MİKROP MU Kİ?



Hiç tartışmam şu anda Türkiye’nin en iyi biyografi yazarı Zeynep Miraç. Zeynep bu ayki Kafa Dergisi’ne arabeskin babalarını (Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve Orhan Gencebay) yazmış. Ama ne yazmak, adeta döktürmüş. Tek kelimeyle muhteşem.



Cemal Süreya’nın “Orhan ‘Of’sa Ferdi ‘Ah’tı” dediğini biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum, Zeynep’in KAFA’daki yazısından öğrendim. Ve tabii ki Müslüm’ün son dönemlerinde hayranları (Müslümcüler) onu “sosyetik” ve “entel” olmakla suçlayınca verdiği o enfes cevabı: “Entel mikrop mu ki?”