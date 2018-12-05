MHP'ye ittifak jesti: AKP 6 ilde aday çıkarmayacak

AKP'de yarın yapılacak İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 14 ilin daha belediye başkan adaylarını açıklayacak.Öte yandan AKP'nin Muğla, Adana, Manisa, Mersin, Aydın ve Osmaniye'de aday çıkarmayarak yerel seçimde ittifak konusunda anlaştığı MHP'nin adayını destekleyeceği bildirildi.

Erdoğan'ın toplantıda Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.

Erdoğan’ın daha önce açıkladığı 40 ilin belediye başkan adayları şöyle:

Afyonkarahisar: Mehmet Zeybek (Eski AKP İl Başkanı)

Ankara: Mehmet Özhaseki (AKP Genel Başkan Yardımcısı)

Balıkesir: Yücel Yılmaz (Mevcut Belediye Başkanı)

Bingöl: Erdal Arıkan (Bingöl Gençlik Örgütleri ve Spor Hizmetleri)

Çanakkale: Ayhan Gider (Eski AKP Milletvekili)

Çankırı: Hüseyin Boz (Mevcut Belediye Başkanı)

Çorum: Halil İbrahim Aşgın

Eskişehir: Burhan Sakallı

Hatay: İbrahim Güler (AKP İl Başkanı)

İzmir: Nihat Zeybekci (Eski Ekonomi Bakanı)

Karaman: Mahmut Sami Şahin (Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis Başkanvekili)

Konya: Uğur İbrahim Altay

Mardin: Mehmet Vecdi Kahraman

Muş: Feyat Asya (Mevcut Belediye Başkanı - kayyum)

Sakarya: Ekrem Yüce (Çaykur Genel Müdürü)

Sivas: Hilmi Bilgin

Tokat: Eyüp Eroğlu (Mevcut Belediye Başkanı)

Trabzon: Murat Zorluoğlu (Van Valisi)

Uşak: Mehmet Çakın

Yozgat: Celal Köse (AKP İl Başkanı)

Adıyaman: Dr. Süleyman Kılıç (Beyin cerrahı)

Amasya: Cafer Özdemir (Mevcut Belediye Başkanı)

Antalya: Menderes Türel (Mevcut Belediye Başkanı)

Ardahan: Yunus Baydar

Artvin: Mehmet Kocatepe (Mevcut Belediye Başkanı)

Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman: Murat Güneştekin (Eski AKP İl Başkanı)

Bayburt: Fatih Yumak (Bayburt AKP İl Başkanı)

Bitlis: Nesrullah Tanğlay (AKP İl Başkanı)

Bolu: Fatih Metin (Ticaret Bakan Yardımcısı)

Burdur: Deniz Kurt (Eski AKP İl Başkanı)

Bursa: Alinur Aktaş (Mevcut Belediye Başkanı)

Denizli: Osman Zolan (Mevcut Belediye Başkanı)

Diyarbakır: Cumali Atila (Mevcut Belediye Başkanı)

Düzce: Faruk Özlü (Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı)

Elazığ: Şahin şerefoğlulları

Erzurum: Mehmet Sekmen (Mevcut Belediye Başkanı)

Gaziantep: Fatma Şahin (Mevcut Belediye Başkanı)

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu (AKP İl Başkanı)

Gümüşhane: Ercan Çimen (Mevcut Belediye Başkanı)

Hakkari: Cüneyt Epcim (Hakkari Vali Yardımcısı)

Kahramanmaraş: Hayrettin Göngür (Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri)

Karabük: Burhanettin Uysal (Eski AKP milletvekili)

Kastomonu: Tahsin Babaş (Mevcut Belediye Başkanı)

Kayseri: Memduh Büyükkılıç (Melikgazi Belediye Başkanı)

Kırıkkale: Mehmet Saygılı (Mevcut Belediye Başkanı)

Kırklareli: Burak Süzülmüş

Kilis: Mehmet Abdi Bulut (Eski Kilis Belediye Başkanı)

Kocaeli: Tahir Büyükakın (Bilecik Valisi)

Malatya: Selahattin Gürkan (Battalgazi Belediye Başkanı)

Nevşehir: Rasim Arı (Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı)

Niğde: Emrah Özdemir (Eski AKP İl Başkanı)

Ordu: Hilmi Güler (Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı)

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Mustafa Demir (Eski Bayındırlık Bakanı)

Sinop: Ali Çöpçü (AKP İl Başkanı)

Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak: Mehmet Yarka (İnşaatçı / İş insanı)

Tekirdağ: Mestan Özcan

Yalova: Yusuf Ziya Öztabak