MHP'ye bir kaset darbesi daha!

T24 - 12 Haziran seçimleri öncesinde MHP'yi karıştıran kaset skandalının 2'ncisi de internet sitelerine düştü.



MHP'nin eski Genelbaşkan Yardımcıları Metin Çobanoğlu ve Recai Yıldırım'ın içinde olduğu ve partiden istifalarına neden olan skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi. Çeşitli internet sitelerine düşen videoda Yıldırım ve Çobanoğlu'nun seks görüntüleri bulunuyor. Videoda ayrıca 16 yaşlarında bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu çok sayıda kadın görünüyor.









+18'lik görüntüler



Görüntüler çeşitli internet sitelerinde alenen yayınlanıyor. Partiden kopan eski ülkücülerle, MHP Lideri Devlet Bahçeli arasında 12 Eylül Referandumunda doruk noktaya çıkan ve bir süredir devam eden savaşın son perdesi olarak internete konulduğu iddia edilen görüntülerde, Bahçeli’nin iki genel başkan yardımcısını partiden ihraç etmemesi nedeniyle görüntülerin devamının konduğu belirtiliyor. Görüntüler artı 18 sahneler içeriyor. Ayrıca fotoğraflar bulunuyor.