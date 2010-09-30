-MHP'YE ''ANİ''DE NAMAZ İZNİ ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - MHP Kars İl Başkanı Oktay Aktaş, yarın Kars'taki Ani Harabelerinde kılınacak namaz ile ilgili her türlü iznin alındığını belirterek ''Artık Sayın Bahçeli'yi bekliyoruz'' dedi. Aktaş, il teşkilatı olarak daha önce başvurularını yaptıklarını ve onay aldıklarını belirterek son olarak bu sabah Kars Vali Vekili Muhammed Lütfi Kotan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ve diğer yetkililerin de bulunduğu bir toplantı yaparak ''tereddütlerin giderildiğini'' ve detayların değerlendirildiğini bildirdi. Kotan, ayrıca İl Müftülüğü ile görüştüklerini kaydetti. MHP lideri Devlet Bahçeli, ''Seçim Startını'' yarın Kars Ani Harabeleri'ndeki Fethiye Camisinde cuma namazı kılarak başlatacak. Bahçeli, Kars, Ardahan ve Iğdır'da ziyaret ve temaslarda bulunduktan sonra cumartesi Ankara'ya dönecek.