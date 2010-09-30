T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP'YE ''ANİ''DE NAMAZ İZNİ ANKARA (A.A)

30 Eylül 2010 19:00

-MHP'YE ''ANİ''DE NAMAZ İZNİ ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - MHP Kars İl Başkanı Oktay Aktaş, yarın Kars'taki Ani Harabelerinde kılınacak namaz ile ilgili her türlü iznin alındığını belirterek ''Artık Sayın Bahçeli'yi bekliyoruz'' dedi. Aktaş, il teşkilatı olarak daha önce başvurularını yaptıklarını ve onay aldıklarını belirterek son olarak bu sabah Kars Vali Vekili Muhammed Lütfi Kotan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ve diğer yetkililerin de bulunduğu bir toplantı yaparak ''tereddütlerin giderildiğini'' ve detayların değerlendirildiğini bildirdi. Kotan, ayrıca İl Müftülüğü ile görüştüklerini kaydetti. MHP lideri Devlet Bahçeli, ''Seçim Startını'' yarın Kars Ani Harabeleri'ndeki Fethiye Camisinde cuma namazı kılarak başlatacak. Bahçeli, Kars, Ardahan ve Iğdır'da ziyaret ve temaslarda bulunduktan sonra cumartesi Ankara'ya dönecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24