-MHP'YE ADAYLIK BAŞVURULARI 14 MARTTA ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türk milleti 12 Haziran 2011 günü seçim sandığı önüne geldiğinde, bu karanlık tablonun mimarı olan Başbakan ve AKP'den hesap soracak, AKP'nin yalan, yağma ve yolsuzluk hanedanlığına son verecektir'' ifadesini kullandı. MHP'de adaylık başvuruları 14-21 Mart arasında yapılacak Bahçeli, MHP Merkez Yönetim Kurulu ve İl Başkanları toplantılarının ardından yaptığı yazılı açıklamada, 12 Haziran 2011 milletvekili genel seçimlerinde adayların merkez yoklaması usulüyle belirlenmesini karar verildiğini bildirdi. Adayların merkez yoklaması usulüyle belirlenmesi sürecinde, teşkilatların ve üyelerin arasında eğilim ve kanaat yoklaması niteliğinde araştırmalar ve her seçim çevresinde aynı nitelikte çalışmaların yapılacağını belirten Bahçeli, şunları kaydetti: ''MHP'ye aday adaylığı başvurusu süresi 14 Mart 2011 tarihinde başlayacak ve 21 Mart 2011 günü saat 17.00'de sona erecek. Hiçbir siyasi partiyle hiçbir şekilde seçim ittifakı ve işbirliği yapmayacak olan MHP bütün seçim çevrelerinde seçimlere tek başına katılacaktır. Türkiye; terörle mücadelenin acze uğratıldığı, PKK'nın siyasallaştığı, etnik bölücülüğün meşruiyet zemini kazandığı, Türkiye'yi bölme modellerinin (demokratikleşme) adı altında pazarlandığı, Başbakan'ın PKK açılımıyla terör örgütünün emellerini ve taleplerini sahiplendiği, AKP hükümetinin İmralı canisi ile gizli pazarlık yürüttüğü karanlık bir dönemden geçmektedir. AKP'nin sekizinci yılını geride bıraktığımız yıkım döneminde yoksulluk ve işsizlik ürkütücü boyutlara ulaşmış, geniş halk kitleleri iş ve aş sorunu ile ekonomik güçlüklerin pençesinde yaşam savaşı vermeye mahkum edilmiş, cepheleşme ve kamplaşmalar derinleşmiş, toplumsal gerginlikler tahrik edilerek kronik hale gelmiş, yolsuzluk ve kanunsuzluklar kurumsallaştırılmıştır. Sivil diktatörlük hevesleri peşinde koşan Başbakan Erdoğan, Türkiye'de karanlıklar, korkular ve kanunsuzluklar imparatorluğu kurma ihtirasını gerçekleştirme yolunda son aşamaya gelmiştir. Türk milleti 12 Haziran 2011 günü seçim sandığı önüne geldiğinde, bu karanlık tablonun mimarı olan Başbakan ve AKP'den hesap soracak, AKP'nin yalan, yağma ve yolsuzluk hanedanlığına son verecektir. Türk milleti bu inançsız kadrolarla siyasi hesaplaşmayı sandık başında yapacak, Milliyetçi Hareket iktidarında da AKP döneminin bütün yolsuzluk, bölücülük ve kanunsuzluk sicili meşru zeminlerde sorgulanacaktır.'' Tüm bölgelerde seçime girecek MHP'de, milletvekilliği aday adaylığı ücreti 1000 lira olarak belirlendi.