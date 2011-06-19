MHP'nin yeni yönetimi belli oldu

T24 - MHP'de yeni yönetim belli oldu. Bugün toplanan MHP MYK toplantısında önemli kararlar alındı.



Tuğrul Türkeş MHP Genel Başkan Yardımcısı oldu, MHP tarihinde ilk kez bir kadın, genel başkan yardımcılığına getirildi.







Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde toplanan Merkez Yönetim Kurulunda, ilk olarak istifalar sonucunda boşalan yerlere yedek üyelerden atama yapıldı.



Toplantıda Genel Sekreterliğe İsmet Büyükataman getirilirken, Semih Yalçın, Faruk Bal, Münir Kutluata, Tunca Toskay, Mevlüt Karakaya, Tuğrul Türkeş, Emin Haluk Ayhan, Sadir Durmaz, Reşat Doğru, Ruhsar Demirel, Hamit Ayanoğlu ve Mustafa Erdem, Genel Başkan Yardımcısı oldu.



Muzaffer Çakmaklı ile Abbas Bozyel de Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapacak.





