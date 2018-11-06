MHP'nin yeni grup başkanvekili belli oldu

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın yerine Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül getirildi.

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TBMM Genel Kurulundaki EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) oturumunda partisini Grup Başkanvekili olarak temsil eden Usta, görüşmeler devam ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınmıştı.

Muhammet Levent Bülbül kimdir?

1980 yılı Sakarya Hendek doğumlu olan Levent Bülbül, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Evli ve 1 çocuk babası olan Bülbül, Sakarya ilinde serbest avukatlık yaptı