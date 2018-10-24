MHP Grup Başkanvekili Usta görevden alındı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden aldı.

CNN Türk Muhabiri Ünal Kaya, MHP'deki sürpriz kararla ilgili şunları söyledi:

"Resmi bir gerekçe henüz duyurulmadı. Resmi olarak görevden alındığı duyuruldu. Kulis bilgileri, bugün Meclis Genel Kurulu'nda yapılan Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik destek açıklamasıydı. Bu kapsamda olduğu ifade ediliyor.

Erhan Usta'yı da aradım, parti yönetimine de sordum. Ancak açıklama yapmadılar. Şunun altını çizelim, MHP açısından emeklilikte yaşa takılanlar seçim vaadi olarak dile getirilmişti. Ancak bugün Genel Kurul'daki tablo MHP'nin tasarladığı gibi gelişen bir durum değildi.

Muhtemel ki bu nedenle görevli Grup Başkanvekili olduğu için ve destek verdiği için alınma söz konusu. Gelecek açıklamaları bekliyoruz"

Erhan Usta kimdir?

Erhan Usta‬, 17 Temmuz 1966 tarihinde Havza, Samsun'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Havza'da tamamlayan Erhan Usta, lise mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nde eğitim görmeye başladı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden de mezun olduktan sonra ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi aldı.

Halen Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında doktora çalışması devam eden Erhan Usta, Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)'nda Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 sene süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Samsun milletvekili seçildi.

11 Ekim 2016 tarihi itibarıyla MHP grup başkanvekilliği görevini yürütmektedir.

İyi seviyede İngilizce bilen Erhan Usta, evli ve 3 çocuk babasıdır.