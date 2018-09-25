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Medya

MHP'nin yeni gazetesi Türkgün çıktı: Biz tarafız

MHP'nin resmi Twitter hesabından Bahçeli'nin Türkgün'ü okuduğu ana ilişkin fotoğraf paylaşıldı

25 Eylül 2018 16:41

MHP'nin yeni yayın organı Türkgün gazetesi yayın hayatına başladı. Gazetenin "Merhaba" başlığı altında yazılan tanıtım yazısında, "Biz tarafız ve tarafımız bellidir. Türk Milleti'nin yanında duracak, bölünmez bütünlüğün yılmaz ve yorulmaz savunucusu olacağız" ifadeleri yer aldı. 

MHP'nin resmi Twitter hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkgün'ü okuduğu ana ilişkin fotoğraf da paylaştı.

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