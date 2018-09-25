MHP'nin yeni gazetesi Türkgün çıktı: Biz tarafız

MHP'nin yeni yayın organı Türkgün gazetesi yayın hayatına başladı. Gazetenin "Merhaba" başlığı altında yazılan tanıtım yazısında, "Biz tarafız ve tarafımız bellidir. Türk Milleti'nin yanında duracak, bölünmez bütünlüğün yılmaz ve yorulmaz savunucusu olacağız" ifadeleri yer aldı.

MHP'nin resmi Twitter hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkgün'ü okuduğu ana ilişkin fotoğraf da paylaştı.