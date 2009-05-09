MHP’nin yeni anayasa endişesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici, anayasa değişikliğine ilişkin, "Acaba DTP'nin görüşüne yönelik, yani örgütün görüşüne yönelik bir anayasa teklifi mi ortaya çıkacak" dedi.



Mehmet Ekici, partisinin Edirne il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, anayasa değişikliği konusunda neyi, neden değiştireceğini bilmediğini söyledi.



İktidarın, ortada anayasa paketi yokken destek arayışına girmesinin yanlış olduğunu savunan Ekici, şöyle konuştu:



"Neyin değişeceğini bile bilmiyorum. Birtakım sızıntılar var, şu değişecekmiş, bu değişecekmiş diye. İşte ciddiyetsizlik burada. Ama bugün önümüzde bir anayasa paketi yok. Neyin değişeceğinden haberimiz yok. Neyin, niçin değiştirilmek istendiğini de bilmiyoruz. Anayasanın neresini değiştirmek istediklerine yönelik bir fikrimiz yok ama korkularımız var. Anayasal metinler siyasi mutabakat gerektirir. Ben yaptım oldu mantığıyla yapılmaz. Biz, her teklife karşı değiliz. Bir görelim diğer partiler görüşlerini söylesin. Acaba DTP'nin görüşüne yönelik, yani örgütün görüşüne yönelik bir anayasa teklifi mi ortaya çıkacak. DTP, AKP ve CHP'nin hangi noktada uzlaşıp uzlaşmadığını bir görelim. DTP, AKP, ve CHP, Kürt sorunundan bahsediyor. Bunların bahsettiği Kürt sorunundaki ortak noktalarını bir görelim. Ortada metin yok, birşey yok, bir işbirliği anlaşması var."



“Edirne hak ettiği desteği alamıyor”



Ekici, Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapan Edirne'nin, hakettiği değeri ve yatırımı alamadığını ileri sürdü.



Edirne'nin, Osmanlı İmparatorluğu'na tesadüfen başkentlik yapmış bir kent olmadığını ifade eden Ekici, şunları kaydetti:



"Edirne, bir Osmanlı başkentidir. Edirne, hakettiği kadar yatırım ve saygıyı görürse Balkan başkenti olma yolunda en büyük adaylardan biridir. Edirne, Türkiye'nin batısına açılan bir kapıdır. Sınır kenti olması nedeniyle de stratejik bir noktadadır. Ne yazık ki Edirne, hakettiği değeri almamıştır. Eğer gereken önem verilirse, Edirne ekonomik ve sosyal bir başkent haline

gelebilir."



"Yerel seçimlerde vatandaşların iktidara gereken dersi verdiğini" ileri süren Ekici, "İktidar, son yapılan seçimlerden umarım dersi almıştır. Yüzde 6 oranındaki düşüş küçük görülebilir ama çok önemli bir düşüştür. Biz, seçimlerden önce halkımızdan iktidara bir ders verilmesini talep etmiştik. Türk milleti, iktidarlığın padişahlık olmadığını, verdiği emaneti geri alabileceğini göstermiştir" dedi.



