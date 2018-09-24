"MHP'nin teklifine göre yürüyüşe katılan çocuk aftan yararlanamıyor, organize suç örgütü kuran 'kader mahkûmu' oluyor"

Eski MAZLUMDER Başkanı, insan hakları savunucusu ve siyasetçi Ahmet Faruk Ünsal, MHP’nin, ‘şartlı ceza indirimi’ olarak adlandırdığı 7 maddelik af kanun teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu. Af istenilen suçların tamamına yakının kişilere karşı işlenilen suçlara ait olduğunu ifade eden Ünsal, teklifle, ceza kanununda düzenlenen Organize Suç Örgütü kurma suçunu işleyen birisi kader mahkumu olabilirken, yürüyüşe katıldığı için tutuklanan çocuk mahkûmların bu kapsamın dışında kaldığına dikkat çekti.

“Kader mahkumu gibi kavramsallaştırmalar ile konunun özünün tartışılmasını engelleyen siyasal kurnazlık göze çarpıyor” diyen Ünsal’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“Siyasal kurnazlık göze çarpıyor”

MHP’nin getirdiği teklif kişi ve gruplara özel bir af niteliği taşıyor. Af istenilen suçların tamamına yakını kişilere karşı işlenilen suçlara ait. Kader mahkumu gibi kavramsallaştırmalar ile konunun özünün tartışılmasını engelleyen siyasal kurnazlık göze çarpıyor.

Örneğin affı istenen TCK’nin 220. maddesinde düzenlenen Organize Suç Örgütü kurma suçunu işleyen birisi kader mahkûmu olabilirken, yürüyüşe katıldığı için tutuklanan çocuk mahkumlar bu kapsamın dışında kalıyor! Bir başka örnek ise Bank Asya'da parası olduğu için ''Terör Örgütü Üyeliğinden'' ceza alan bir vatandaş kapsam dışında kalırken, Uyuşturucu ticareti yapan kişiler af kapsamına dahil edilmiş durumda.

Yargıya güven duygusunun kalmadığı bir ortamda bu değişiklik suç işlemeyi teşvik edecek bir zemin yaratırken, soyut veya kanuni delillere dayanmadan ''terör'' kavramına sıkıştırılan suçların infazına devam edilmesi toplumda bölünmüşlük duygusunu ve iç barışı ciddi anlamda tehdit edecektir. Her ne kadar Cumhurbaşkanı ''Devlete karşı işlenen suçlar affedilebilir, kişiye karşı işlenilen suçları affetme yetkimiz yok'' dese de MHP’nin iktidara dayattığı ajandayı harfiyen uyguladığını biliyoruz. Bu teklif, ne akılla, ne vicdanla ne de ülkenin gereksinimleri ile alakalı değil, geçerlilik tarihlerine bakıldığı zaman kişilere özel hazırlanmış olduğu göze çarpıyor. Teklif, geçerse Organize Suç Örgütü yöneticileri Meclisin nitelikli çoğunluk oylarıyla tahliye olacak. Çok merak ediyorlarsa referandum yapılsın, toplumun “kader mahkumlarına” bakış açısını da görmüş oluruz!