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Politika

MHP'nin TBMM Başkanvekili adayı Koray Aydın mı?

Koray Aydın, AKP döneminde Yüce Divan'a gönderilmiş ve ceza almamıştı

04 Temmuz 2015 17:58

MHP, TBMM Başkanvekilliği için iki dönemdir görev yapan Meral Akşener’in yerine eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın’ı bildirmeye hazırlandığı öne sürüldü.,

Aydın’a görevi tebliğ ettiği iddia edilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP döneminde Yüce Divan'a gönderilen ve ceza almayan bir ismi TBMM Başkanlık Divanı'na getirmiş olacak.

1955 Trabzon doğumlu Aydın, KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü mezunu ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı. Marmara depremi sonrası deprem konutları ihalesine fesat karıştırmakla suçlandı. 2005'te 216 yıl hapisle yargılandı, 2007'de beraat etti.

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