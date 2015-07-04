MHP'nin TBMM Başkanvekili adayı Koray Aydın mı?

MHP, TBMM Başkanvekilliği için iki dönemdir görev yapan Meral Akşener’in yerine eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın’ı bildirmeye hazırlandığı öne sürüldü.,

Aydın’a görevi tebliğ ettiği iddia edilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP döneminde Yüce Divan'a gönderilen ve ceza almayan bir ismi TBMM Başkanlık Divanı'na getirmiş olacak.

1955 Trabzon doğumlu Aydın, KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü mezunu ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı. Marmara depremi sonrası deprem konutları ihalesine fesat karıştırmakla suçlandı. 2005'te 216 yıl hapisle yargılandı, 2007'de beraat etti.