-MHP'NİN TAM ADAY LİSTESİ ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimlerde, Osmaniye birinci sıradan aday gösterildi. MHP, genel seçimler için milletvekili aday listesini YSK'ya sundu. Listede, Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ankara birinci bölge birinci sıradan, emekli subay Engin Alan İstanbul birinci bölge birinci sıradan, Murat Başesgioğlu da İstanbul ikinci bölge birinci sıradan aday gösterildi. Oktay Vural, İzmir birinci bölge, Ahmet Kenan Tanrıkulu da İzmir ikinci bölgeden birinci sırada aday oldu. YSK'ya gönderilen listede, milletvekili adayları, aday gösterilen illeri ve meslekleri şöyle: ADANA 1- Recai Yıldırım, Çiftçi 2- Muharrem Varlı, Eğitimci 3- Alİ Halaman, Esnaf 4- Seyfettin Yılmaz, Orman Mühendisi 5- Cahıt Öztok, Tüccar 6- Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Yönetici 7- Kürşat Atılgan, Hava Pilot Tuğgeneral 8- Türkan Cengız Yılmaz, Tıp doktoru 9- Süleyman Şimşir, İnsaat Mühendisi 10- Demet Çardak, Tıp doktoru 11- Mehmet Külahlıoğlu, Kamu Görevlisi 12- Gökay Sarılı, Avukat 13- Neslıhan Uzun, Fizyoterapist 14- Hamit Yılmaz, işadamı ADIYAMAN 1- Sadık Burak Gelir, Ziraat Mühendisi 2- Çetin Öztürk, işletmeci 3- Emin Acar, Esnaf 4- Mehmet Vural, Kamu Görevlisi 5- Ramazan Yılmaz, Teknisyen AFYONKARAHİSAR 1- Kemalettin Yılmaz, Yüksek Mühendis 2- Öncül Kazancı, Avukat 3- Kadir Çalışıcı, Mülki idare amiri 4- Sefa Çetin, Mülki idare amiri 5- Havvana Gencer, Öğretmen AĞRI 1- Şahin Ege, Veteriner hekim 2- Nazlı Yılmaz, Yüksek Bürokrat 3- Çoskun Aytekın, Taşeronluk 4- Tarık Dursun, Serbest AKSARAY 1- Kılıçaslan Ekin, Ziraat Mühendisi 2- Mustafa Tuğrul Karacaer, Maliyeci 3- Rahim Aydın, Tıp doktoru AMASYA 1- Kadir Ekercan, Tıp doktoru 2- Kenan Erzurumlu, Ögretim üyesi 3- Mehmet Sarı, işadamı ANKARA (1 Bölge) 1- Yıldırım Tuğrul Türkeş, işadamı 2- Zühal Topcu, Eğitimci 3- Mehmet Zekai Özcan, Bürokrat 4- Doğan Cansızlar, Finans uzmanı 5- Mevlüt Karakaya, Ögretım üyesı 6- Recep Dumanlı, Planlama uzmanı 7- Mehmet Sami Uzun, Muhasebeci 8- Selçuk Coşkun, Bürokrat 9- Rıfkı Ünal, Makina Mühendisi 10- Çagrı Acı, iktisatçı 11- Ayhan Çelik, Kamu görevlisi 12- Yıldırım Ak, Avukat 13- Sema Doğan, Psikolojik danışman 14- Asım Açıkel, Mühendis 15- Sedat Yazırlı, Müteahhit 16- Halil Güzel, Avukat ANKARA (2 Bölge) 1- Ahmet Deniz Bölükbaşı, Diplomat 2- Mustafa cihan Paçacı, İktisatçı 3- Mustafa Erdem, Ögretım üyesi 4- Özcan Yeniçeri, Ögretım üyesi 5- Hamit Ayanoğlu, Yüksek Bürokrat 6- Ömer Demirel, Turizmci 7- Muharrem Beşir, Kamu görevlisi 8- Cemil Aydın, Emekli subay 9- Figen Tosunor, İşletmeci 10- Ali Zor, Müşavir 11- Hulusi Hakan Eren, Yönetici 12- Rahmi Yılmaz, Sigortacı 13- Özgür Salman, Avukat 14- Kerim İnal, Öğretmen 15- İbrahim Köksal, Esnaf ANTALYA 1- Tunca Toskay, Öğretım üyesi 2- Mehmet Günal, Öğretim üyesi 3- Yusuf Ziya İrbeç, Dış Politika Uzmanı 4- Kemal Çelik, Mülki idare Amiri 5- Hüseyın Yıldız, Mali müşavir 6- Mesut Yılmaz, işadamı 7- Raşit Doğan Enhoş, işadamı 8- Feridun Bahşi, Hukukçu 9- Ayça Sezer, Avukat 10- Fevzi Yarbaş, Avukat 11- Ramazan Eryılmaz, Tıp doktoru 12- Yaşar Körk, Öğretmen 13- Nurettın Demirkol, Ziraat Yüksek Mühendisi 14- Meryem Aksoy, Öğretmen ARDAHAN 1- Sebahattin Sarıçam, Teknisyen 2- Övün Çabak, İktisatçı ARTVİN 1- Yusuf Sağlam, YÖNETICI 2- Yusuf Turan, Emeklı Subay AYDIN 1- Ali Uzunırmak, işadamı 2- Recep Taner, Muhasebeci 3- Gülnur Er, İktisatçı 4- Ahmet Kaya, Öğretmen 5- Mehmet Efe Yılmaz, Mühendis 6- Pınar Öncer, Avukat 7- Hasan Duman, Ziraak yüksek mühendisi BALIKESİR 1- Ahmet Duran Bulut, Eğitimci 2- Rafet Çetinel, Mühendis 3- Ahmet Keskin, Bilim uzmanı 4- Ruşen Aşkın Akçay, Avukat 5- Kemal Girgin, Öğretmen 6- Zakir Yılmaz, işadamı 7- Yılmaz Uçak, Öğretım Görevlisi 8- Uğur Söğüt, Emekli Astsubay BARTIN 1- Sezai Bilgin, işadamı 2- Avni Kabasakal, Yönetici BATMAN 1- İsa Bora, Harita mühendisi 2- Nihat Ercan, Emekli Öğretmen 3- Mehmet Aktaş, Serbest 4- Mehmet Ali Acar, işadamı BAYBURT 1- Şeref Oruç, Ögretim üyesi BİLECİK 1- Bahattin Şeker, Tüccar 2- Bahaettin Bulut, Emekli Öğretmen BİNGÖL 1- Ahmet Celayır, Ziraat Mühendisi 2- İbrahim Kadri Zengin, Emekli kamu görevlisi 3- Ömer Kemal Timur, Emekli Bürokrat BİTLİS 1- Davut Day, Emekli Kamu Görevlisi 2- Coşkun Gündüz, Emniyet mensubu 3- Faik Er, Tüccar BOLU 1- Murat Yapıcı, Tıp doktoru 2- Şerafettin Doğan, serbest 3- Mehmet Faruk Yazgan, Avukat BURDUR 1- Nazif Aktürk, Emekli ögretmen 2- Alparslan Ahmet Dursun, Avukat 3- Hikmet Ökte, Sigortacı BURSA 1- İsmet Büyükataman, müteahhit 2- Necati Özensoy, işadamı 3- Cüneyt Karlık, Tüccar 4- Fevzi Zırhlıoğlu, matbaacı 5- Hasan Toktaş, Harita Mühendisi 6- Arif Demirören, Yüksek bürokrat 7- Mehmet Ali Adak, Öğretmen 8- Gülten Sürücü, Eğitimci 9- Levent Burmalı, Emekli Öğretmen 10- Yavuz Koca, Yüksek mühendis 11- İbrahim Yetim, Müteahhit 12- Zafer Milli, Müteahhit 13- Engın Er, Yüksek mühendis 14- Şenay Uslu Doğan, Avukat 15- Levent Çelik, Avukat 16- Yalçın Gürel, Tıp doktoru 17- Orhan Babacan, Işadamı 18- Murtaza Kılıç, Emnıyet mensubu ÇANAKKALE 1- Füsun Koroğlu Çorapçıoğlu, Jeoloji Yüksek Mühendisi 2- Enver Koç, Tüccar 3- Mehmet Doğan, Mali Müsavir 4- İbrahim Kürşat Tuna, Uluslararası İlişkiler Uzmanı ÇANKIRI 1- Şahin Eraslan, Tıp Doktoru 2- Hüseyin Yakar, Mali Müşavir ÇORUM 1- Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Emekli Subay 2- Fuat İstanbullu, Mali Müşavir 3- Aybüke Topçubaşı, Avukat 4- Hüseyin Esenyel, Mali Müşavir DENİZLİ 1- Emin Haluk Ayhan, Bürokrat 2- Ali Keskin, Esnaf 3- Ümit Bahtiyar, Avukat 4- Mehmet Ali Uzakgider, Veteriner Hekim 5- Muzaffer Keçelioğlu, Tıp Doktoru 6- Bekir Kaymakçı, Öğretmen 7- Nilgün Aksu Şener, Avukat DİYARBAKIR 1- Mustafa Akba, Tıp Doktoru 2- Çetin Kılıçkap, Kamu Görevlisi 3- Feyzi Yiğitkan, İşadamı 4- Sadullah Tuncalp, Esnaf 5- Sevban Oğuz, Çiftçi 6- Sahibe Bahar Alban, Teknisyen 7- Mustafa Çoskun, İşadamı 8- Saban Aktay, Serbest 9- Şehmus Uçar, Yönetici 10- Haluk Vedat Payas, Uzman 11- Şevket Kaya, Dekorasyoncu DÜZCE 1- Ömer Küçük, İşadamı 2- İsa Yıldırım, İnşaat Mühendisi 3- Aydın Koç, Müfettiş EDİRNE 1- Cemaleddin Uslu, İktisatçı 2- Gürsel Şimşek, Tıp Doktoru 3- Doğuş Şimşek, İşadamı ELAZIĞ 1- Enver Erdem, Mülkı İdare Amiri 2- Yavuz Temizer, İşadamı 3- Abdurrahman Kızgın, Öğretmen 4- Mehmet Akif Aladağ, Makina Mühendisi 5- Sabahattin Aydın, Öğretmen ERZİNCAN 1- Dursun Çolak, İşadamı 2- Cemal Akyıldız, Muhasebeci ERZURUM 1- Oktay Öztürk, Avukat 2- Kamil Aydın, Öğretim Görevlisi 3- Ertürk Çimen, İşadamı 4- Jale Hülya Alcan, Ögretim Görevlisi 5- Fevzi Budak, Öğretmen 6- Muhsin Yılmaz, işadamı ESKİŞEHİR 1- Ruhsar Demirel, Tıp Doktoru 2- Mehmet Emin Yeşil, İşadamı 3- Fatımatüzzehra Kıraç, Eczacı 4- Lütfiye Öztetik, Yönetici 5- Mustafa Doyuk, Yüksek Mühendis 6- Cemal Dedebağı, Emekli Öğretmen GAZİANTEP 1- Edip Semih Yalçın, Ögretim Üyesi 2- Emine Aybüken Yıldırım, Avukat 3- Ali Özdemir, İşadamı 4- Behiç Şahin, Cumhuriyet Savcısı 5- Mustafa Kızıklı, Öğretmen 6- Cuma Kaymakçı, İşadamı 7- Hüseyin Söğütçü, Bürokrat 8- Mehmet Yavuz, Jeoloji Mühendisi 9- Bekir İnci, Tıp Doktoru 10- Davut Karabacak, Öğretmen 11- Dündar Yahnici, Kamu görevlisi 12- Ülkü Kanbur, Avukat GİRESUN 1- Murat Özkan, Mülki İdare Amiri 2- Ali Akgün, Orman Yüksek Mühendisi 3- Nihat Yirmibeş, Ziraat Yüksek Mühendisi 4- Savaş Yaman, Öğretmen GÜMÜŞHANE 1- Bedri Yaşar, İnşaat Mühendisi 2- Çetin Işık, Diş Hekimi HAKKARİ 1- Bedrettin Sayılgan, Tekniker 2- Abdulazız Gülbay, Serbest 3- Doğan Varol, İnşaat Mühendisi HATAY 1- Adnan Şefik Çirkin, Çiftçi 2- Bilal Karaca, Mülki İdare Amiri 3- İsmail Hakkı Yücel, Planlama Uzmanı 4- Selahaddin Gençer, Kamu Görevlisi 5- Bülent Bahadırlı, Bürokrat 6- Hüseyın Akgöl, Diş Hekimi 7- Canan Gencer, Öğretmen 8- Yaşar Gürakan, Öğretmen 9- İrfan Oktay, İşadamı 10- Ömer Girgeç, İşçi IĞDIR 1- Sinan Oğan, Stratejist 2- Gündüz Güneş, Hakim ISPARTA 1- Süleyman Nevzat Korkmaz, Mülki İdare Amiri 2- Hüseyin Avni Bıçaklı, Diplomat 3- Ahmet Ziya Nuhoğlu, Çevre Mühendisi 4- Ahmet Ayyıldız, Serbest İSTANBUL (1 Bölge) 1- Engin Alan, Emekli Subay 2- Bülent Didinmez, Sosyal Politika Uzmanı 3- Durmuşali Torlak, Sanayici 4- Hayrettin Nuhoğlu, İşadamı 5- Kadir Boy, Yüksek Bürokrat 6- Fuat Fettahoğlu, Sanayici 7- Bahar Argın, Avukat 8- Mehmet Korutürk, Finans Uzmanı 9- Baybora Cihan Kahveci, Finans Uzmanı 10- Vedat Bayram, Bürokrat 11- Alper Kaan Boran, Avukat 12- Zekeriya Gündoğdu, İşadamı 13- Mustafa Özcan, Öğretim Üyesi 14- Bülent Buz, Mali Müşavir 15- Adil Erkoç, Sanayici 16- Hasan Ali Karasar, Öğretim Üyesi 17- Namık Kemal Kurt, Öğretim Üyesi 18- Umur Arıkan, Diş Hekimi 19- Emine Saadet Karlıbel, Halkla İlişkiler Uzmanı 20- Cavit Gül, Muhtar 21- Cengiz Gökçe, İşadamı 22- Levent Akçay, Tıp Doktoru 23- Zeycan Güzelsoy, Avukat 24- Şenol Yondemir, Sanayici 25- Sabri Şenel, Mali Müşavir 26- Arif Tevetoğlu, İşadamı 27- Turgay Özcan, Avukat 28- Sedat Rıfat Doyum, Finans Uzmanı 29- Faruk Ülker, Avukat 30- İbrahim Halil Atlıoğlu, İşadamı İSTANBUL (2 Bölge) 1- Murat Baseşgioğlu, Avukat 2- Ümit Şafak, Mali Müşavir 3- Celal Adan, Tüccar 4- Ümit Özdağ, Öğretim Üyesi 5- Saffet Sancaklı, İşadamı 6- Ahmet Çolak, Tıp Doktoru 7- Esra Selimoğlu, Uluslararası İlişkiler Uzmanı 8- Yusuf Günay, Bürokrat 9- Özcan Pehlivanoğlu, Avukat 10- İsrafil Çelik, Makina Mühendisi 11- Yurdanur Çebi, Tıp Doktoru 12- Sabahattin Yıldız, Emniyet Mensubu 13- Rüstem Fırat, İşadamı 14- İrfan Perente, Tıp Doktoru 15- Hikmet Karaçay, Ziraat Yüksek Mühendisi 16- Arif Köroğlu, Bürokrat 17- Yasemin Yıldırım, Öğretmen 18- Ahmet Özyürek, Sanayici 19- Rıza Erol, Ziraat Mühendisi 20- Selahattin Önder, Mimar 21- Kamil Balyer, Serbest 22- Zekeriya Kökrek, Tıp Doktoru 23- Hamit Gürhan, Avukat 24- Aydın Deliktaşlı, Bankacı 25- Muhammed Emin Özkurt, Avukat 26- Mehmet Edip Tekkol, Müfettiş 27- Gülseren Güçlüer, Bankacı İSTANBUL (3 Bölge) 1- Meral Aksener, Ögretim Görevlisi 2- Atila Kaya, İşadamı 3- Mehmet Taytak, İşadamı 4- İhsan Barutçu, İşadamı 5- Ahmet Mucip Gökçen, Öğretim Görevlisi 6- Timur Can Ulusoy, Serbest 7- Ahmet Turgut, İşadamı 8- Pınar Ergenekon, Hukukçu 9- Ercüment Yavuz Kılıç, İktisatçı 10- Orhan Gedikli, Tıp Doktoru 11- Sayit Yusuf, Bürokrat 12- Zeynep Yaman, Avukat 13- Ali Ekber Yeşil, İşadamı 14- Erdem Demirci, Eğitimci 15- Doğan Avcı, Mali Müşavir 16- Azmi Karamahmutoğlu, İşadamı 17- Enver Demır, Eğitimci 18- Gülay Doğanay, Mali Müşavir 19- Hami Arıcı, Bürokrat 20- Fazlı Yurdabak, Eğitimci 21- Aysun Özer, Muhasebeci 22- Bahattin Şengül, Kamu Görevlisi 23- İsmet Güngör, Din Görevlisi 24- Funda Özkan, Avukat 25- Mustafa Ertekin, İşadamı 26- Şenol Vatansever, Yönetici 27- Muharrem Yıldız, İşadamı 28- Mehmet Yasin Muratal, Yönetici İZMİR (1 BÖLGE) 1- Oktay Vural, İktisatçı 2- Şenol Bal, Öğretim Görevlisi 3- Dursun Müsavat Dervişoğlu, İşadamı 4- Salahattin Şahin, İşadamı 5- Ümit Akkus, İşletmeci 6- Hasan Zerek, Mühendis 7- Turan Gündoğan, Müfettiş 8- Hatice Bölük, Öğretmen 9- Hasan Yıldız, Emekli Subay 10- Serap Özöktem, Sigortacı 11- Mustafa Sepin, Bürokrat 12- Mehmet Üste, Emekli Subay 13- Mevlüt Taga, İşadamı İZMİR (2 BÖLGE) 1- Ahmet Kenan Tanrıkulu, İktisatçı 2- Kamil Erdal Sipahi, Emekli Subay 3- Süeda Neslihan Çelik, Sosyal Antropolog 4- Yalçın Koçyiğit, Tıp Doktoru 5- Ebuzer Özgür Çakmak, Eğitimci 6- Cengiz Bulut, Mühendis 7- Mustafa Basmacı, İşadamı 8- Sündüs Uzun, Ziraat Mühendisi 9- Mehmet Toptaş, Mali Müşavir 10- Lütfı Kılıç, Mühendis 11- İnanç Bilgi, Mühendis 12- Mustafa Emre Eryıldıran, Ziraat Mühendisi 13- Ebubekir Sıddık Korkmaz, Öğretmen KAHRAMANMARAŞ 1- Mesut Dedeoğlu, İşadamı 2- Fahrettin Oğuz Tor, Matematikçi 3- Ejder Oruç, Elektrik Mühendisi 4- Sule Arıkan, Yönetici 5- Aydogan Büyüköz, Emeklı Kamu Görevlisi 6- Kamil Koca, Kamu Görevlisi 7- Hüseyin Cahit Göksen, Bankacı 8- Necati Karatuluk, İşletmeci KARABÜK 1- Bircan Akyıldız, Emekli Kamu Görevlisi 2- Nizamettin Arslan, Kamu Görevlisi KARAMAN 1- Hasan Çalış, Tıp Doktoru 2- Hamza Koçak, Öğretmen KARS 1- Umut Yılmazel, Tıp Doktoru 2- Harun Yenice, Öğretmen 3- İrfan Topçu, İşadamı KASTAMONU 1- Emin Çınar, Esnaf 2- Mehmet Çiftçi, Avukat 3- Murat Savaş Yücel, Elektrik Mühendisi KAYSERİ 1- Yusuf Halaçoglu, Öğretim Üyesi 2- Nihat Canpolat, Mülki İdare Amiri 3- Mazhar Gündoğ, Makine Mühendisi 4- Hüseyin Tekin, İşadamı 5- Ünal Polat, Tıp Doktoru 6- Sami Eker, Elektrik Mühendisi 7- Ayfer Solak, Diş Hekimi 8- Levent Livdumlu, Şehir Planlamacısı 9- Faruk Çolak, Öğretmen KIRIKKALE 1- Osman Durmuş, Tıp Doktoru 2- İdris Karakuş, Kamu Görevlisi 3- Veli Uça, İş Adamı KIRKLARELİ 1- Cemal Özbilen, Avukat 2- Armağan Ayyıldız, Tıp Doktoru 3- Cemal Terzi, Avukat KIRŞEHİR 1- Metin Çobanoğlu, Orman Mühendisi 2- Ahmet Hakkı, Tıp Doktoru KİLİS 1- Mehmet Nacar, Avukat 2- Okan Utku Erdem, Tıp Doktoru KOCAELİ 1- Lütfü Türkkan, Sanayici 2- Ruhi Çavdar, Esnaf 3- İsmail Kurt, İş Adamı 4- Hilal Elmas, Avukat 5- Çağdaş Duyar, Endüstri Mühendisi 6- Rıza Ağdağ, Tüccar 7- Mehmet Veysel Besnili, Tıp Doktoru 8- İsmail Okumuş, Elektrik Mühendisi 9- Filiz Kıymaz, Serbest 10- Veysel Çelik, Mali Müşavir 11- Hamit Kuş, Tekniker KONYA 1- Faruk Bal, Hukukçu 2- Mustafa Kalaycı, Mali Müşavir 3- Mustafa Sait Gönen, Öğretim Üyesi 4- Zühal Ekici, Avukat 5- Hasan Kaya, Bürokrat 6- Oğuz Kürşat Ünal, Öğretim Üyesi 7- Hacı Mustafa Tombuloglu, Üniversite Gazeteci 8- Oktay Metli, Avukat 9- Durmuş Ali Açıkel, Yüksek Mühendis 10- Faruk Sonkaya, Eczacı 11- Salih Akça, Avukat 12- Habibe Sevil Altınışık, Ev Hanımı 13- Sabit Çevik, Din Görevlisi 14- Tahsin Koyuncu, Esnaf KÜTAHYA 1- Alim Işık, Öğretim Üyesi 2- Ahmet İça, Tıp Doktoru 3- Önder Kıcıroğlu, Kamu Görevlisi 4- Mehmet Armut, İş Adamı 5- Osman Barut, Maden Mühendisi MALATYA 1- Hasan Tunç, Öğretim Üyesi 2- Saime Palancıoğlu, Eğitimci 3- Ubeyt Akçın, Tıp Doktoru 4- Hacı Hakan Keles, Eğitimci 5- Adem Özbay, Veteriner Hekim 6- Yasar Özer, Eğitimci MANİSA 1- Sümer Oral, İktisatçı 2- Erkan Akçay, Maliyeci 3- Turgay Şirin, Avukat 4- Kadir Daş, Müteahhit 5- Mansur Onay, Öğretim Üyesi 6- Zeki Kayda, Öğretmen 7- İbrahim Emre, Emekli Öğretmen 8- Ersoy Arslan, Öğretmen 9- Nurhan Selçuk, Öğretmen 10- Hüseyin Tanrısevsin, Serbest MARDİN 1- İzzet Ertem, Teknisyen 2- Cengiz Çetinöz, İnşaat Mühendisi 3- Faysal Bedir, Serbest 4- Murat Kaçak, Esnaf 5- İsa Bucak, Müteahhit 6- Hakan Güngör, Uzman MERSİN 1- Mehmet Sandır, Orman Yüksek Mühendisi 2- Ali Öz, Tıp Doktoru 3- Kadir Ural, Öğretmen 4- Behiç Çelik, Mülki İdare Amiri 5- Akif Akkuş, Öğretim Üyesi 6- Gürcan Kasap, Kamu Görevlisi 7- Volkan Şeker, İşletmeci 8- Ali Rıza Bozkurt, Veteriner Hekim 9- Hüseyin Aksan, Mali Müşavir 10- Abdil Mustafa Çömez, Kamu Görevlisi 11- Ali Rıza Özdeniz, Tıp Doktoru MUĞLA 1- Mehmet Erdoğan, Mülki İdare Amiri 2- Süleyman Taşkın, Tekniker 3- Saim Gürsoy, Eczacı 4- Ferat Kırtaş, Esnaf 5- Faruk Çam, Eğitimci 6- Şevket Tokur, Avukat MUŞ 1- Gıyasettin Yıldırım, Yönetici 2- Aydın Koçu, Esnaf 3- Seraceddin Solhan, Sanayici 4- Ayşegül Günay, Yönetici NEVŞEHİR 1 Sahir Solmaz, Serbest 2 Mehmet Varol, Serbest 3 Semra Kılıç, Yönetici NİĞDE 1- Hikmet Bekil, Mali Müşavir 2- Hasan Hüseyin Alınak, Mali Müşavir 3- Mahide Yaramış, Öğretmen ORDU 1- Yener Yıldırım, Tıp Doktoru 2- İsmail Faruk Aksu, Kamu Görevlisi 3- Mehmet Onur Sarıhan, Tıp Doktoru 4- Ahmet Erkan Birben, Öğretim Üyesi 5- Muammer Demir, Esnaf 6- Cihan Çevirme, İş Adamı OSMANİYE 1- Devlet Bahçeli, İktisatçı 2- Hasan Hüseyin Türkoğlu, Mülki İdare Amiri 3- Akif Küçükcan, Tıp Doktoru 4- İbrahim Karayiğit, Mali Müşavir RİZE 1- Salih Zeki Mayi, Gazeteci 2- Fatma Sancaktutan, Öğretmen 3- Osman Cem Kazmaz, İnşaat Yüksek Mühendisi SAKARYA 1- Münir Kutluata, İktisatçı 2- Enver Toçoğlu, Sendikacı 3- Recai Coşkun, Öğretim Üyesi 4- Mehmet Erdoğan, İş Adamı 5- Oya Arapoğlu, İş adamı 6- Zihni Açba, Esnaf 7- Gökhan Taşdeviren, Yönetici SAMSUN 1- Osman Çakır, Öğretim Üyesi 2- Cemalettin Şimşek, Diş Hekimi 3- İbrahim Özyer, Muhasebeci 4- Turan Öz, Bürokrat 5- Gürhan Gündüz, Avukat 6- Nermin Ülker, Öğretmen 7- Yücel Şahin, Emekli Öğretmen 8- Ahmet Yardım, Dış Hekimi 9- Nuray Yılmaz, Serbest SİİRT 1- Mehmet Emin Dindaroğlu, Serbest 2- Hacı Osman Alashan, Çiftçi 3- Perihan Efeoğlu, Tıbbı Teknolog SİNOP 1- Metin Oktay Fındık, Öğretmen 2- Nazım Demiray, İş adamı SİVAS 1- Hüsnü Yusuf Gökalp, Öğretim Üyesi 2- Cemal Çevik, Tıp Doktoru 3- Ünal Coşkun, Mülki İdare Amiri 4- İsmihan Aydın Göze, Eczacı 5- Muammer Demirci, İş Adamı ŞANLIURFA 1- Muzaffer Çakmaklı, İş Adamı 2- Mehmet Kartal, İşletmeci 3- Mahmut Subaşı, Tıp Doktoru 4- Ahmet Keleşabdioğlu, Serbest 5- Ahmet Çoban, İş Adamı 6- Aziz Aslan, İş Adamı 7- Emine Ağaç, Emekli Öğretmen 8- Ömer Altınyüzük, Öğretmen 9- Abdullah Fatiştooğlu, Serbest 10- Fahrettin Akbaba, Muhasebeci 11- Murat Erdoğdu, Elektrik Mühendisi 12- Ülkü Cengiz, Müteahhit ŞIRNAK 1- Hakim Zeyrek, Serbest 2- Hakan Atmaca, Tarihçi 3- Erdal Özdemir, Serbest 4- Gündüz Ökten, Serbest TEKİRDAĞ 1- Bülent Belen, Mali Müşavir 2- Hamdi Budak, Müfettiş 3- Belma Kuvancı, İş Kadını 4- Bahadır Baykal, Tıp Doktoru 5- Fikret Yıkılmaz, Okutman 6- Ergün Vardar, Avukat TOKAT 1- Reşat Doğru, Tıp Doktoru 2- Cahit Açıkkapı, Bilgisayar Mühendisi 3- Kemal Omrak, Yönetici 4- Seldah Kara, Jeoloji ve Maden Mühendisi 5- İbrahim Taşdemir, Tıp Doktoru TRABZON 1- Koray Aydın, Makine Mühendisi 2- Halil Memiş, Denetim Elemanı 3- Sabri Sadıklar, Öğretmen 4- Hayriye Nurcan Yazıcı, Emekli Öğretmen 5- Rahmi Coşkun, Bürokrat 6- Önder Değirmenci, İş adamı TUNCELİ 1- Mehmet Zülfü Akbulut, Kamu Görevlisi 2- Murat Şahin, Teknisyen UŞAK 1- Metin Deniz Savaş, Tıp Doktoru 2- Filiz Yüksel, Tıbbi Teknolog 3- Emine Yıldırım, Jeoloji Mühendisi VAN 1- Mustafa Kaçmaz, İnşaat Mühendisi 2- Gültekin Çavuşoğlu, İnşaat Mühendisi 3- Ümit Akdağ, İş Adamı 4- Mustafa Alkoç, Avukat 5- Namık Kemal Yavuz, Eczacı 6- Turgut Lenk, İş Adamı 7- Mehmet Salih Albayrak, Öğretmen 8- Mehmet Emin İnce, esnaf YALOVA 1- Yusuf Bıyıklı, Spor Yöneticisi 2- Cumhur Ümit Serpen, Yazılım Mühendisi YOZGAT 1- Mehmet Ekici, İktisatçı 2- SadIr Durmaz, İktisatçı 3- Mehmet Ali Çakır, Eczacı 4- Nevzat Kemal Adıbelli, Kamu Görevlisi ZONGULDAK 1- İlhami Yılmaz, Sanayici 2- Oğuz Turhan, Avukat 3- Semih Çolak, Bankacı 4- Ahmet Tunç Yavuztürk, İşletmeci 5- İsmet Karcı, Öğretmen