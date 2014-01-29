MHP'nin seçim bürosuna saldırıda görüntüler ortaya çıktı

Bir kişinin hayatını kaybettiği MHP seçim bürosu önünde yaşanan olaylara ilişkin bir video kaydı ortaya çıktı. Ayrıca, yaşamını yitiren Cengiz Akyıldız'ın kısa süre göründüğü bir video kaydı da yayına verildi.

Sokakta ellerinde sopalarla koşturan insanlar görüldüğü kayıtta, elinde silah olan bir kişinin olması da dikkat çekiyor.

Siahı taşıyan kişinin, MHP'li Cengiz Akyıldız'ın ölümüyle ilişkisi olup olmadığı bilinmezken, Akyıldız'ın olaylar başlamadan önce çekilmiş bir görüntüsü de bir sosyal medya sitesinde yayınlandı.

Partili bir kişinin paylaştığı görüntülerde Cengiz Akyıldız MHP Esenyurt seçim irtibat bürosunun açılışında fotoğraf çekerken görülüyor.

Videonun sonunda, dışarıdan geldiği anlaşılan bağırışmalar duyuluyor ve içeridekilerin 'ne oluyor' diyerek dışarıya doğru hareketlendikleri görülüyor.

BDP'ye yürümek istediler

Öte yandan dün gece, Ankara’da BDP Genel Merkezine yürümek isteyen ülkücü grup polis engeliyle karşılaştı.

Ankara Balgat Pazar meydanında toplanan grup, geçtiğimiz gün İstanbul Esenyurt'da seçim bürosu açılışında silahlı saldırıda hayatını kaybeden MHP'li basın danışmanı Cengiz Akyıldız için BDP önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Polis izin vermemesi üzerine ülkücüler basın açıklamasını binaya 50 metre uzaklıkta sokağın başında yaptı.

Yapılan basın açıklamasında, “Bugün burada hiçbir baskı ve yönlendirme altında kalmadan, içlerinde vatan aşkıyla toplanmış insanlar görüyorsunuz. Bu insanlar uğradıkları adaletsizliklere, ülkesine uzanan karanlık ellere, ve canına kasteden hainlere dur demek için burdalar. Canımızla kanımızla aldığımız vatan topraklarında, hergün yabancılaştırılmakta, aşağılanmakta ve canımıza kastedilmektedir" denildi.

Ülkücü grup yaptığı basın açıklamasından sonra olaysız bir şekilde ara sokaklara dağıldı.