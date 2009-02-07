MHP'nin seçim bürosuna saldırı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki seçim bürosuna kimliği belirsiz 4 kişi tarafından taşlı ve molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Seçim bürosunun camları kırılırken partinin bayrağı da zanlılar tarafından yakıldı.



Edinilen bilgiye göre, MHP'nin Bursa İl Genel Meclis Üyesi Adayı İhsan Bilgili'nin Piremir Mahallesi'ndeki seçim bürosu kimliği belirsiz 4 kişinin taş ve molotoflu saldırısına maruz kaldı. Seçim bürosunun camlarının kırıldığını, partinin bayraklarının da yakıldığını belirten İhsan Bilgili, Türkiye'yi bölmek isteyen bir takım hasta ruhlu insanların ülke huzurunu bozamayacağını söyledi.



Olayı, 'hasta ruhlu' kişilerin işlediğini söyleyen İhsan Bilgili, "Saldırı 01.30 sıralarında olmuş. Polis ekipleri bir ihbar üzerine gelip bakıyorlar. 4 kişi saldırıda bulunuyor. Büyük taşlar atmışlar. Küçük bir şişede hazırladıkları molotof kokteylli atmışlar, ancak patlamamış. Patlasaydı zaten büroda yangın çıkardı. Bir takım hasta ruhlu insanların yapmıs olduğu iş olabilir bu. Ama Türkiye'nin demokratik hayatına hiçbir suretle zarar veremeyeceklerdir. MHP'yi bu millete hizmet yolunda kimse alıkoyamacaktır. Biz herkesle kardeşiz, barışığız, herkesin oyuna da talibiz. Hasta ruhlu insanların yanlış incraatları hiçkimseye mal edilmemeli. Hem taş atıp camları kırıyorlar, hem de molotof kokteylli atıyorlar. Bir de MHP'nin bayrağını yakıyorlar. Polis tutanak tuttu. Provakosyon olabilir. Hasta ruhlu, Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin eylemi olarak düşünüyoruz. MHP'yi hiçbir güç engelleyemeyecektir." diye konuştu.



Öte yandan olayda kullanılan taş ve molotof kokteylli şişesine polis el koydu.