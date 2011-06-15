T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP'NİN SANDALYE SAYISI 54'E YÜKSELDİ ANKARA (A.A)

15 Haziran 2011 01:32

-MHP'NİN SANDALYE SAYISI 54'E YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 14.06.2011 - MHP Genel Başkan Yardımcı Faruk Bal, ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazların kabul edildiğini, partisinin İstanbul 1. Bölge'den üçüncü sıra adayı Hayrettin Nuhoğlu'nun da TBMM'ye girdiğini bildirdi. Bal, yaptığı açıklamada, ''MHP'ye ait olduğu halde diğer partilere yazılan veya iptal edilen oylarımızla ilgili ilçe seçim kurullarına yapılan itirazlar kabul edildi'' dedi. Faruk Bal, buna göre İstanbul 1. Bölge'de Engin Alan ve Durmuşali Torlak'ın ardından Hayrettin Nuhoğlu'nun da TBMM'ye girmeye haz kazandığını bildirdi. Bal ''TBMM'deki sandalye sayımız 54'e yükseldi'' ifadesini kullandı. Faruk Bal, seçimi 634 oyla kaybettiği açıklanan Nuhoğlu'nun, itirazlar sonucu 820 oy farkla milletvekili seçilmeye hak kazandığını sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24