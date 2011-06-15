-MHP'NİN SANDALYE SAYISI 54'E YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 14.06.2011 - MHP Genel Başkan Yardımcı Faruk Bal, ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazların kabul edildiğini, partisinin İstanbul 1. Bölge'den üçüncü sıra adayı Hayrettin Nuhoğlu'nun da TBMM'ye girdiğini bildirdi. Bal, yaptığı açıklamada, ''MHP'ye ait olduğu halde diğer partilere yazılan veya iptal edilen oylarımızla ilgili ilçe seçim kurullarına yapılan itirazlar kabul edildi'' dedi. Faruk Bal, buna göre İstanbul 1. Bölge'de Engin Alan ve Durmuşali Torlak'ın ardından Hayrettin Nuhoğlu'nun da TBMM'ye girmeye haz kazandığını bildirdi. Bal ''TBMM'deki sandalye sayımız 54'e yükseldi'' ifadesini kullandı. Faruk Bal, seçimi 634 oyla kaybettiği açıklanan Nuhoğlu'nun, itirazlar sonucu 820 oy farkla milletvekili seçilmeye hak kazandığını sözlerine ekledi.