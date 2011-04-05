-MHP'NİN ÖSYM ÖNERGESİ TEKLİFİNE RET TBMM (A.A) - 05.04.2011 - MHP'nin, ÖSYM'nin sorunları ile ilgili araştırma önergesinin görüşülmesine ilişkin grup önerisi, kabul edilmedi. Öneri üzerine söz alan MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık, YGS'ye ilişkin iddialarla ilgili soruşturmanın bile henüz tamamlanmamasına rağmen hükümetin, iddiaların doğru olmadığı yönünde açıklama yaptığını söyledi. Bu söylemlerle olayın üstünün örtülmek istenmesini doğru bulmadığını ifade eden Işık, geçen yıl KPSS'de de bir skandal yaşandığını ancak sorumluların bile henüz ortaya çıkarılmadığını belirtti. Alim Işık ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı okullardaki internet sisteminde AK Parti, CHP ve BDP'nin resmi internet sitelerine erişim sağlanabildiğini ancak MHP'nin resmi web sitesine girilmek istendiğinde, ''Bu siteye erişim, sakıncalı içeriğinden dolayı engellenmiştir'' şeklinde uyarı çıktığını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'dan bu konuda bir açıklama beklediğini belirten Işık, ''Bir Bakan, kendi talimatıyla siyasi bir partinin web sitesine girişi engelliyorsa bunun cevabını da vermek zorunda. Bakanı göreve davet ediyorum'' diye konuştu. AK Parti Muğla Milletvekili Yüksel Özden, ÖSYM'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarının yakın bir zamanda kanunlaştığını, MHP'nin de buna herhangi bir itirazının olmadığını ifade etti. Özden, buna rağmen, MHP'nin verdiği önergede, ÖSYM'de daha önce yaşanan problemlerin gerekçe gösterilerek komisyon kurulmasının talep edildiğini söyledi. YGS'nin, bugüne kadar görülmemiş bir şeffaflıkta gerçekleştiğini, gerekli önlemlerin alındığını kaydeden Özden, bu kapsamda her öğrenciye ayrı bir soru kitapçığı dağıtıldığını belirtti. Alınan tüm bu önlemlere rağmen bazı iddiaların ortaya atıldığını anlatan Özden, ''Milyonlarca gencin ümitleri ile oynuyor, onları belirsizliğe götürüyorsunuz'' diye konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter de YGS ile ilgili tüm iddialara rağmen ÖSYM'nin, kendi içinde bir inceleme yapılmasına gerek duymamasını garipsediğini söyledi. Serter, böyle bir gereksinim duyulmamış olmasının, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'i şaibeli konuma düşüreceğini ileri sürdü. Serter, YGS'nin cezaevlerinde 2 saat geç başlaması ve bazı kız öğrencilerin ayrı bir şekilde sınava alınmalarına ilişkin konularda da kamuoyuna açıklama yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. Serter, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Demir'in ''çelişkili açıklamalarına'' Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve hükümetin ''kefil olduğunu'' ancak bu açıklamaların kendilerini tatmin etmediğini söyledi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, YGS gibi bir konunun siyasi partilerin kendi aralarında polemik yapacağı bir konu olmadığını ifade etti. Muhalefetin bu iddiaları, iktidarı yıpratma kampanyasına dönüştürdüğünü, bazı medya gruplarının da buna çanak tuttuğunu savunan Işık, ''Öğrencilere dağıtılan kitapçıklarda problem yok da yalnızca basına gönderilenler de var ise bunun araştırılması lazım. Eğer sadece basına verilen kopyalarda var ise o zaman bu iş hükümete yönelik bir komplo da olabilir'' dedi. Konuşmaların ardından yapılan oylamada, MHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.