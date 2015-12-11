MHP'nin 'muhalif başkan adayları' olağanüstü kongre için gereken imza sayısına ulaştı mı?

MHP Genel Başkanlığı'na aday olan Sinan Oğan, Koray Aydın ve Meral Akşener'in, olağanüstü kongrenin toplanması için gereken 300 imzayı buldukları duyuruldu. Ayrı ayrı topladıkları imzaları yeni yıla kadar MHP Genel Merkezi'ne verecek olan adaylar, kongrenin ocak ayında toplanmasını isteyecek.

MHP Trabzon Milletvekili Koray Aydın ve eski milletvekili Sinan Oğan, MHP Genel Başkanlığı için aday olduklarını açıklamış; Meral Akşener ise adaylık ilanını olağanütü kongre kararıyla birlikte açıklayacağını duyurmuştu.

Habertürk gazetesinin haberine 300 imzayı buldukları belirtilen MHP Genel Başkan adayları Oğan, Koray ve Akşener, bir süre daha imza toplayacak ve önceden kararlaştırdıkları gibi 20 Aralık yerine daha ileri bir tarihte imzaları Genel Merkez'e teslim edecek.

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli ve genel merkezin, kongrenin toplanmaması yönünde tavır almasını yüksek olasılık olarak değerlendien adaylar, imzalar genel merkeze verildikten sonra da kongre çağrısı yapılmasını beklemiyor.

Ocak ayında15 gün içinde kongre çağrısı yapılmazsa mahkemeye başvuruda bulunacak olan Oğan, Koray ve Akşener, genel merkezin görevini yerine getirmediği tezine dayalı olarak üst kurul delegelerinden oluşacak 5 kişilik bir “kayyum” listesi mahkemeye sunulacak. Mahkemeden, partinin başına bu kişilerin atanması ve kongrenin toplanması talebinde bulunulacak.