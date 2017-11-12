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Politika

MHP'nin Meclis Başkanı adayı Celal Adan

TBMM Başkanlığı seçimleri 17-21 Kasım tarihleri arasında yapılacak

12 Kasım 2017 18:39

MHP, Meclis Başkanlığı için Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan’ı aday gösterme kararı aldı.

CHP Meclis başkanlığı için İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'i, HDP ise Hakkâri Milletvekili Selma Irmak'ı aday olarak belirlemişti.

AKP ise görev süresi 22 Kasım'da dolacak TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın koltuğu için henüz bir isim açıklamadı.

Seçimler 4 turda yapılacak

17-21 Kasım tarihleri arasında ve 4 turda yapılacak seçimlerde ilk 2 turda 367 oy aranıyor. Üçüncü tura kalınması durumunda 276 salt çoğunluk aranacak. Son turda ise en yüksek oyu alan iki adaydan biri başkan seçilecek.

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