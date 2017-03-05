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Politika

MHP'nin Konya'daki 2 ilçe yönetimi görevden alındı

Konya'nın Ilgın ve Kadınhanı ilçesinde MHP İlçe Teşkilatı, genel merkezce görevden alındı

05 Mart 2017 03:09

MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, yaptığı açıklamada, referandum sürecinde parti disiplinine aykırı davranışta bulunan Ilgın ve Kadınhanı ilçe yönetimlerinin Genel Merkez tarafından görevden alındığını söyledi.

Teşkilatın Ilgın İl Başkanlığına Harun Ok'un atamasının yapıldığını aktaran Çiçek, Kadınhanı'na da önümüzdeki günlerde atamanın gerçekleştirileceğini ifade etti.

Çiçek, devlet, millet ve Türklüğün bekası için 'Evet' diyeceklerini dile getirerek, çalışmalara aktif şekilde başladıklarını vurguladı.

 

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