MHP'nin kongre tarihi belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 11. Olağan Kongresi'ni 21 Mart 2015 Cumartesi günü yapacak. Karar Pazartesi günü yapılan Başkanlık Divanı toplantısında alındı.



Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. Açıklamada, "11. Olağan Büyük Kongremizin 21 Mart 2015 Cumartesi günü yapılması hususunda mutabakata varılmıştır" denildi, bu mutabakatın 5 Şubat Perşembe günü yapılacak olan Merkez Yönetim Kurulu Toplantısında karara bağlanmak üzere görüşüleceğini belirtti.

Al Jazeera'nin haberine göre, 21 Mart'taki MHP Kongresi, tam da Nevruz gününe denk geliyor. Aynı tarihte İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdulah Öcalan'ın da çözüm sürecine önemli bir çağrı yapması bekleniyor. MHP'li Semih Yalçın, kongrenin özellikle bu tarihe denk getirildiğini söyledi; "Ortadoğu'da yengi gün derler, sahip çıktık" dedi.