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MHP’nin izdivaç programlarıyla ilgili araştırma önergesine AKP’den ret

MHP’li Usta: AKP’nin niye hayır dediğini anlayamadım

17 Şubat 2017 23:08

Yoğun eleştirilere neden olan evlilik-izdivaç programlarıyla ilgili Meclis araştırması açılması önerisi AKP'nin oylarıyla reddedildi.

MHP, Meclis Başkanlığı'na 'televizyonlarda yayınlanan evlilik-izdivaç programlarının toplumun çekirdeği olan aile kurumuna olumsuz etkilerinin araştırılması için' grup önerisi verdi. Ancak MHP'nin araştırma önerisi AKP'lilerin oylarıyla reddedildi.

"Böyle hayırlı bir konuda niye hayır dediler"

 Oylamanın ardından söz alan önergenin sahibi MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, AKP'lilerin tavrını eleştirdi ve şunları söyledi:

"Böyle hayırlı bir konuda AKP'nin niye 'hayır' dediğini ben anlayamadım. Burada AKP adına konuşan 2 arkadaş, buradan doğacak siyasi sıkıntıları gidermek için konuşma yapıyor, ancak sorunun çözümüne yönelik olarak, Meclis'in siyasal bir duruş koyması için gereken bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasına da karşı çıkıyor." 

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