MHP'nin İstanbul mitinginde olay çıktı

MHP'nin İstanbul Çağlayan meydanında düzenlediği miting sonrası olaylar çıktı. Miting araçları taşlanırken, olayda 15 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Çağlayan'da MHP'nin düzenlediği mitingden dönen konvoya taşlı saldırı düzenlendi.



Nurtepe'de toplanan bir grubun üst geçitten attığı taşlar bazı araçlara zarar verdi. Çevik kuvvet ekibi Nurtepe toplanan grubu dağıtırken havaya ateş açtı, gaz bombası kullandı.



Nurtepe-TEM bağlantı yolu üzerindeki bir üst geçitte toplanan grup, yoldan geçen geçen MHP konvoyuna taşlarla saldırdı.



Araçlardan inen MHP'liler de göstericilere karşılık verince olay büyüdü. Olay yerine gelen polis ekipleri de taşların hedefi oldu.



Olaylar yüzünden TEM yolunda trafik bir süre tıkandı. Polis yaklaşık 200 kişilik grubu havaya ateş ederek dağıtmaya çalıştı.



Grup dağıldıktan sonra Sokullu Caddesi üzerinde yeniden toplandı. Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan grup bir süre sonra çevreden topladığı banklar ve pazar tezgahlarıyla barikat kurdu.



Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri ise grubu gaz bombası atarak dağıttı, 15 kişiyi gözaltına aldı.

