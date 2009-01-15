MHP'nin İstanbul adayı reklamcı Velidedeoğlu mu?

2007 genel seçimlerinde CHP’nin seçim kampanyasını yürüten Alinur Velidedeoğlu, MHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu ileri sürülüyor.

MHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının ünlü reklamcı Alinur Velidedeoğlu olduğu öğrenildi. Dün gece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüşen Velidedeoğlu’nun öneriyi kabul ettiği ve önümüzdeki günlerde adaylığının törenle açıklanacağı da iddia edildi.



"Öncelikli konu trafik"



2007 genel seçimlerinde CHP’nin seçim kampanyasını yürüten Velidedeoğlu, adaylığı kabul etmeden önce NTVMSNBC’ye belediye başkanlığının profesyonel bir iş olduğunu ve gelecekte de politik bir kariyer hedeflemediğini söyledi. Politikayla ilgisi olmadığını vurgulayan Velidedeoğlu MHP’nin teklifini şaşırtıcı bulduğunu söyledi. Teklife politik açıdan bakmayacağını belirten Velidedeoğlu, “Sadece İstanbul’un yararı açısından bakarım. Alışılmış politik kalıpların içerisinde bir şey yapmayacağımın bilincinde olmaları lazım. Dolayısıyla bana bunun bilinciyle teklifte bulunduklarını düşünüyorum. Yaptığımız görüşme sırasında bu vurgulandı. Teklifin MHP’den gelmesi ile kayınvalidemin 2007 seçimlerinde bu partiden milletvekili adayı olması arasında bir ilişki yok. Başkan olarak 13 milyon insanın ortalama istekleri doğrultusunda bir şeyler yapabilmeniz lazım. Bütün, toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını giderebilecek yenilikleri getirmeniz lazım. Bu da o kadar kolay bir şey değil. Öncelikli konumuzun trafik olacağını da söyleyebilirim. ”

