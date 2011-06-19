-MHP'NİN İLK KADIN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ANKARA (A.A) - 19.06.2011 - MHP'de Başkanlık Divanı belirlenirken Genel Başkan Devlet Bahçeli, 9 yeni isim ile çalışacak. Kuruluşundan bugüne ilk defa bir kadın MYK üyesi de Divan'a seçildi. Bahçeli başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu, öneri olarak gelen ''tek'' listeyi oyladı. ''Gizli oy, açık tasnif'' yöntemi ile sayılan oylar sonrasında görev dağılımı belli oldu. Buna göre, mevcut Divan üyelerinden İsmet Büyükataman Genel Sekreterliğe getirilirken, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Edip Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Faruk Bal, Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Münir Kutluata, Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Tunca Toskay, İdari ve Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Muzaffer Çakmaklı seçildi. -YENİ İSİMLER- Başkanlık Divanı'nda 9 yeni isime görev verildi. Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Tuğrul Türkeş, Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Emin Haluk Ayhan, Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Reşat Doğru, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mevlüt Karakaya, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Sadir Durmaz, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hamit Ayanoğlu, Parti içi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mustafa Erdem ve Siyasi ve Sosyal İşler ile Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına da Abbas Bozyel seçildi. MHP tarihinde ilk kadın üye olarak Aile, Kadın ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına ise Ruhsar Demirel getirildi.