MHP'nin gözü Velidedeoğlu'nda

MHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için ünlü reklamcı Alinur Velidedeoğlu’nu düşünüyor. 2007 genel seçimlerinde CHP’nin seçim kampanyasını yürütmüş olan Velidedeoğlu, bunun profesyonel bir iş olduğunu belirtiyor ve siyasal bir geçmişi olmadığını ve gelecekte de politik bir kariyer hedeflemediğini söylüyor. Politikayla ilgisi olmadığını vurgulayan Velidedeoğlu MHP’nin teklifini şaşırtıcı bulduğunu söyledi. Teklife henüz olumlu ya da olumsuz cevap vermediğini de ekledi. Velidedeoğlu şu açıklamalarda bulundu:



Teklife şaşırdım



“Evet, MHP’nin bana İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı teklifinde bulunduğunu doğrulayabilirim. Bu teklifin beni şaşırttığını da itiraf etmeliyim. Buna şaşırmamın sebebi teklifin MHP’den gelmiş olması değil. Başka bir partiden gelseydi de şaşırırdım, çünkü bugüne kadar kariyerim içinde politik hiçbir girişimim olmadı. Bu konuda tecrübem de yok, iddialı da değilim. 2007 genel seçimlerinde, reklam ajansımın CHP’nin seçim kampanyasını yürüttüğü doğrudur ancak bu politik değil profesyonel bir çalışmaydı. Siyasetle ilgili bir çalışmam olmadı.



Yapılan teklifin ardında benim politik birikimimden istifade etmek gibi bir niyet yoktur herhalde. Benim geçmişimi ya da yaptığım işleri öğrenmek o kadar da zor değil. Benim siyasi ve politik geçmişim olmadığını bana teklifte bulunanlara da biliyor. Teklife politik açıdan bakamayacağımı da biliyorlar. Sadece İstanbul’un yararı açısından bakarım. Alışılmış politik kalıpların içerisinde bir şey yapmayacağımın bilincinde olmaları lazım. Dolayısıyla bana bunun bilinciyle teklifte bulunduklarını düşünüyorum. Yaptığımız görüşme sırasında bu vurgulandı.

Teklifin MHP’den gelmesi ile kayınvalidemin 2007 seçimlerinde bu partiden milletvekili adayı olması arasında bir ilişki yok. MHP’de yetkili bir kişi ile yaptığımız iş görüşmesi sırasında ilk olarak bu proje gündeme geldi, sonra da bana ulaştılar.



Siyasi beklentim yok



Henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedim. Gelen teklifi tüm boyutlarıyla düşünüyorum. Türkiye’deki geniş kitlelerin oy verdiği bir partiden teklif gelmesi güzel bir şey ama önemli olan o görevlendirildikten sonra İstanbul’a faydalı olabilecek bir şeyleri yapabilmektir. Benim için işin siyasi tarafı o kadar da önemli değil. Önemli olan İstanbul’a yararlı olabilmektir. Herhangi bir siyasi gelecek beklentim yok, aklımdan öyle bir şey geçmiyor. Zaten bunu kabul etmem için benim çok derin bir araştırma yapmam gerekiyor. Böyle bir göreve gelen bir insanın yetkileri nelerdir, neler değildir, neleri yapabilir, neleri yapamaz bunu çok iyi öğrenmem gerekiyor. Teklif sonrasında şehir plancıları ya da mimarlarla bazı görüşmelerim oldu. Ama net projeler henüz gündemde değil. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaştığım için bu konuyla ilgili bir şey söyleyemem. Olacak şeyler var ya da yapılamayacak şeyler vardır belki.



Elbette benim de herkes gibi kent hakkında düşüncelerim, yapılması gerektiğine inandığım şeyler var. İstanbul’daki her vatandaşın bir görüşü vardır ama eğer göreve geldiğim takdirde bütün İstanbul’u, yani 13 milyon insanın ortalama istekleri doğrultusunda birşeyler yapabilmeniz lazım. Bütün, toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını giderebilecek yenilikleri getirmeniz lazım. Bu da o kadar kolay bir şey değil.



Öncelikli konu trafik



Şu anda teklifi kabul ya da reddetmiş değilim. Netleşmiş bir şey yok ama öncelikli konumuzun trafik olacağını söyleyebilirim. Bunun dışında bir şey söyleyemem. Zaten trafik hepimizin ciddi anlamda yüz yüze olduğumuz bir sorun. Bir görev söz konusu olursa, gerekli olan neyse onun yapılması lazım. Gerekirse elbette işimi ikinci plana atabilirim. Bazı şeyler değişmez deyip buna rağmen böyle bir şeyi kabul edemezsiniz veya değiştireceğinizi söyleyip de değiştirmeden devam edemezsiniz. Şunu da eklemek istiyorum eğer kanunlar müsaade etmezse ya da bunları gerçekleştiremeyeceksem kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmem.”





