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Politika

MHP'nin danışmanı CHP'de  ANKARA (A.A)

23 Eylül 2011 19:10

-MHP'nin danışmanı CHP'de  ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Uzun yıllardır MHP'de başdanışman olarak görev yapan, çeşitli siyasi partilerde de seçim kampanyalarını yürüten Rasim Bölücek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine CHP'de danışmanlık hizmeti verecek.  Özellikle 1999 seçimlerinde MHP'nin kazandığı başarının önemli aktörlerinden biri olarak gösterilen Bölücek, yaklaşık bir ay önce CHP'ye katıldı. Bölücek'in Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine değişik partilerde görev almış profesyonel bir ekip kurma çalışmalarına başladığı öğrenildi. Söz konusu davet, ''Sağ seçmenle CHP arasında ortak bir dil oluşturarak, bu kesimdeki seçmen sayısını artırmaya yönelik'' olarak yorumlanıyor. Uzun yıllardır siyasi danışmanlık yapan Bölücek, Türkiye'nin en çok seçim kampanyası yöneten uzmanlarından biri olarak değerlendiriliyor. Tıp doktoru olan Bölücek, 1987'den bu yana aralarında MHP'nin de bulunduğu 8 farklı siyasi partide kampanya yürüttü.  Öte yandan konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Bölücek, söz konusu daveti doğrularken, prensip olarak basına demeç vermediğini söyledi. 

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