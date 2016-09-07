MHP'nin Bolu'daki 5 ilçe teşkilatı görevden alındı

Bolu'da, MHP'nin 5 ilçe teşkilatı parti genel merkezinin talimatıyla görevden alındı.

MHP'nin Mengen, Dörtdivan, Mudurnu, Gerede ve Göynük İlçeleri yönetim kurulları görevden alındı. İlçe teşkilatlarının bulunduğu binaların kapısına kilit vuruldu.

MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin takdiriyle 5 ilçe teşkilatı görevden alınarak parti binaları da geçici bir süreyle kapatıldı. İlçe teşkilatlarımız yeniden oluşturulacak. Parti genel merkezinin vermiş olduğu yetkiyi görevdeyken kötüye kullanan herkesle ilgili disiplin süreci yürütülecek" dedi.