MHP'nin bir adayı daha belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP'nin Ankara Gölbaşı belediye başkan adayının Ramazan Şimşek olduğunu açıkladı.

Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, açıklamayı sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptı. Durmaz şu ifadeleri kullandı: "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçiminde, genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli'nin oluruyla, Ramazan Şimşek Ankara Gölbaşı belediye başkan adayımız olmuştur. Kendisini tebrik eder, başarılar dileriz."

Durmaz dün yaptığı yazılı açıklamayla da 15'i il olmak üzere MHP’nin 402 belediye başkan adayını duyurmuştu.