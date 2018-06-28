MHP'nin Aydın'daki itirazı, ilçe seçim kurullarınca kabul edilmedi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da, 2 parti arasında gidip gelen, AK Parti\'nin 4\'üncü milletvekilliğini kazanmasıyla partisinin kentten çıkaracağı tek vekil olacakken bunu kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve partinin Aydın 1\'inci sıra adayı Deniz Depboylu\'nun ilçe seçim kurullarına itirazı reddedildi. MHP\'liler, bunun üzerine İl Seçim Kurulu\'na itiraz etme kararı aldı.

Milletvekili genel seçiminde, Aydın\'daki 1 vekillik, AK Parti ile MHP arasında gidip geldi. Yurt dışı oylarının dağılımıyla milletvekilliği AK Parti\'de kaldı. Listede yer alan 816 bin 894 seçmenden sandığa giden 726 bin 244\'ünden 709 bin 534\'ünün oyu geçerli sayıldı. Buna göre, 226 bin 434 oy alan AK Parti 4 milletvekili, 244 bin 295 oy alan CHP 3 milletvekili, 107 bin 181 oy alan İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı. 57 bin 454 oy alan MHP ise bu kez Aydın\'dan milletvekili çıkaramadı.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Seçim gecesi ise AK Parti\'liler ile MHP\'liler arasında, 1 milletvekilliği için heyecan yaşandı. Sandıkların açılıp, oyların sayılmasıyla AK Parti 4\'üncü sıra adayı Rıza Posacı, seçimi önde götürdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde açılan yeni sandıklardan MHP\'ye çıkan oylar artınca bu kez MHP 1\'inci sıra adayı, mevcut milletvekili Deniz Depboylu öne geçti. Gece boyunca sürdürülen sayımların ardından yurt dışı oylarının da dağılımıyla AK Parti\'nin 4\'üncü sıra adayı Rıza Posacı\'nın milletvekilliğini kazandığı açıklandı. Bunun üzerine MHP\'li Deniz Depbolu ve MHP İl Yönetimi üyeleri, Genel Merkez\'den gelen avukatla 17 ilçe seçim kuruluna oyların tekrar sayılması için 26 Haziran Salı günü itirazda bulundu. İlçe seçim kurullarının yaptığı toplantı sonrası itirazlar reddedildi. MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, bu kez İl Seçim Kurulu\'na itirazda bulunacaklarını belirtti.

MHP\'lilerin dışında HDP\'lilerin de il genelinde geçersiz sayılan 16 bin oyunun tekrar sayılması için yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi. HDP\'nin 1\'inci sıra milletvekili adayı Ferhat Tunç da kendilerine haksızlık yapıldığını, İl Seçim Kurulu\'na itiraz edeceklerini söyledi.

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