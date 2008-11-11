MHP'nin Ankara adayı belli oldu

Ankara'nın Beypazarı İlçe Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığım kesinleşti” dedi.

Mansur Yavaş, Beypazarı Belediye Başkanlığı görevini iki dönemdir sürdürdüğünü anımsatarak, aradan geçen süre içinde başarılı çalışmalara imza attıklarını söyledi.



Yaptıkları çalışmalarla İpek Yolu üzerindeki birçok medeniyette ev sahipliği yapmış bir Anadolu kasabasını yeniden ortaya çıkardıklarını ifade eden Yavaş, “Yüzlerce evi restore ettirerek, yılda 2–3 bin kişinin ziyaret ettiği Beypazarı'nı günde 3–4 bin kişinin ziyaret etmesini sağladık. Tarihi bir ilçeye yeniden hayat verdik” diye konuştu.



Beypazarı Belediye Başkanlığına bir daha aday olmayacağını açıklayan Yavaş, şunları kaydetti:

“MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığım kesinleşti. Bu nedenle artık çalışmalara Ankara'da devem edeceğim. Hedefimiz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı.”

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Ahmet Uzunoğlu da partilerinin Yavaş'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, Yavaş'ın başkan seçilmesi için tüm desteği vereceklerini söyledi.