MHP'nin af teklifine muhalefet nasıl bakıyor?

MHP, ittifak ortağı AKP ile polemiğini sürdürdüğü af teklifini yarın (24 Eylül 2018) TBMM Başkanlığına sunacağını açıklarken, muhalefet temkinli davranıyor.

CHP’nin Adalet Komisyonu sözcüsü, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, teklif önlerine geldiklerinde objektif bir biçimde değerlendireceklerini ancakadrese teslim bir düzenleme içinde yer almalarının söz konusu olmadığını söyledi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, “Önce cumhur ittifakı kendi aralarında bir anlaşsın ondan sonra yetkili kurullarımızda görüşürüz” dedi.

Bu arada, MHP’nin af teklifi konusunda iki partinin temsilcileri arasında polemik sürerken ABD ziyareti öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ konuyla ilgili, şahıslara karşı işlenen suçların af yetkisinin devlete ait olmadığı sözleriyle şimdilik kapıyı kapatmış oldu. MHP yetkilileri, konunun af düzenlemesi olmadığını ve Meclis’te nitelikli bir çoğunluk gerekmediğine dönük söylemleriyle dikkat çekiyor.

MHP’nin af teklifine ilişkin CHP ve İYİ Parti Genel Sekreterinin T24’ e değerlendirmesi şöyle:

TBMM Adalet Komisyonu sözcüsü Zeynel Emre: Af konusu tartışmalı bir konudur. Toplumda bir adaletsizlik duygusu var insanlar yargıya işi düştüklerinde bir güvensizlik duyuyorlar. Siz şahıslarda işlenen suçlarda devlete affetmesi gibi meseleyle ortaya çıkarsanız yarın öbür gün oluşacak adli olaylarda insanların yargıya güveni ve inancı kalmadan kendi hesabını kendi görmek ister. Bu işlerin çok iyi irdelenmesi ve hesap edilmesi lazım. Çok sağlıklı bir yargı sisteminin inşası şart, bağımsız, tarafsız ve sağlıklı yargılamaların yapılabilmesini sağlamak işin püf noktası bu. Haksız bir şekilde ceza aldığı düşünüyorsa bunların dosyalarının yeniden ele alınacağı bir mekanizma kurulabilir.

“MHP’nin kader mahkûmu tarifi nedir”?

Adil, tarafsız ve bağımsız yargılama yoluna gitmek lazım. MHP lideri ve temsilcileri hep kader mahkumlarından bahsettiler ve bazı isimler saydılar. MHP’nin kader mahkumu tarifi nedir. Size göre , bana göre ve bir başkasına göre kader mahkumu nedir, bakış açımıza göre değişir. Ceza kanunu, Ceza hukuku ya da öğreti de kader mahkumu ibaresi yoktur bu halk arasında içeri cezaevine düşmüşler için kullanılan bir tabirdir. Hal böyleyken bazı isimler sayıyorlar, kimleri çıkarmak istiyor içeriden önce bunların açıklığa kavuşması lazım. Bu meseleyi biz önümüze geldiğinde objektif bir gözle bakarız. Bunun amacı ıslahtır. O mekanizmayı doğru çalıştırmak lazım. Ama öte yandan adrese teslim yasa çıkarılması söz konusu ise CHP onun içinde yer almaz.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı da, “Önce cumhur ittifakı kendi aralarında bir anlaşsın ondan sonra yetkili kurullarımızda görüşürüz” dedi.

MHP Genel Başkan yardımcısı ne demişti?

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP'nin Af Kanunu Teklifinin detaylarını parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında teklifin 19 Mayıs 2018'den önceki suçları kapsadığını söyleyerek bu tarihe kadarki suçlarda 5 yıl şartlı indirim olacağını açıklamış ve şu detayları vermişti.

"Bazı suçlar kanun dışında. Soykırım, insanlığa karşı suçlar, örgüt, kasten öldürme, kasten öldürmenin nitelikli halleri, insan üzerinde deney, organ doku ticareti, işkence, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz, devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma, düşmanla işbirliği, devlete karşı savaşa tahrik, temel milli yararlara karşı faaliyetle bulunma, yabancı devlet aleyhine asker toplama, askeri tesisleri tahrip, düşman devletle maddi ve mali yardım, anayasa ihlali,cumhurbaşkanına suikast fiili saldırı, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, hükümete karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, suç için anlaşma, askeri komutanlıkların gaspı, halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik, yabancı hizmetine asker yazma yazılma, savaş zamanında emirlere uymama, savaş zamanında yükümlülükleri yerine getirmeme, savaşta yalan haber yapma, seferberlikle ilgili görev ihlali, düşmanla unvan ve benzeri payeleri paylaşma ve kabul, devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devlet güvenildiğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslararası casusluk, askeri yasak bölgelere girme, devlet sırlarından yararlanma, yasaklanan bilgileri temin, yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini, yasaklanan bilgileri siyasal askeri casusluk maksadıyla açıklama, taksir soncu casusluk suçu. Devlet güvenliğine ilgili belgeleri elinde bulundurma, Terörle Mücadele kapsamındaki suçlar, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, orman kanunundaki suçlar teklifimizin kapsamı dışındadır."