"MHP'nin af teklifindeki o maddeye AK Parti soğuk bakıyor"

MHP, tartışmalara neden olan af teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu. Teklif 162 bin 989 tutukluyu kapsıyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya af teklifini değerlendirdi. 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçunu düzenleyen TCK’nın 310’uncu maddesinin de indirim kapsamına alınmasını hatırlatan Sarıkaya, AK Parti'nin soğuk baktığını, CHP'nin ise 'Bizi ilgilendirmez onların ittifakı' deyip geri çekildiğini yazdı.

"2005 öncesi kapsam dışı"

Yazar Sarıkaya, MHP’nin teklifinin 2005 öncesi yürürlükte olan 765 Sayılı TCK ile birlikte, yenilenen 5237 Sayılı TCK’daki suçlardan hangisinin kapsam dışında kalacağının sıraladığını, buna göre suçu 2005 sonrası işleyenler 5 yıllık indirimden yararlanabileceğini belirtti. Öte yandan Sarıkaya, MHP’nin, 'infaz süresinde indirim' öngören özel af kanunu eğer yasalaşırsa bin yıl ceza alan bir kişinin 7 yılda hapisten çıkacağına dikkati çekti.

Muharrem Sarıkaya'nın "Bin yıl ceza da alsa yatacağı süre 7 yıl" başlığıyla yayımlanan yazısı şu şekilde:

"MHP’nin, kendi deyimiyle “infaz süresinde indirim” öngören özel af kanunu eğer yasalaşırsa bin yıl ceza alan bir kişi 7 yılda hapisten çıkar…

Eğer daha önce bu kadar süre yatmışlığı varsa anında serbest kalır…

Nedeni de her yasama döneminde dokunulmadan geçilmeyen TCK, CMK ve ceza infaz ile ilgili kanunlar…

Ben de farkında değildim, dün TOBB ETÜ’den ceza hukukçusu Doç. Dr. Olgun Değirmenci Hoca dikkatimi çekince farkına vardım.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 107’inci maddesi “koşullu salıverilme” hallerini belirler.

Yani bir kişinin cezaevinde en çok ne kadar süre kalacağına ilişkin düzenleme yapan maddenin “e” bendi, “Birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 28 yıl” hapis yatılacağına hükmeder.

28 yıl alana, 21 yıl af

Diyelim ki bir kişi farklı suçlardan toplamda bin yıl ceza aldı, bu kişinin infaza tabi ceza süresi 28 yılı geçemez.

Buna geçen yıl Ağustos ayında KHK ile yapılan düzenleme ile infaz süresinin üçte ikiden, yarıya düşüren uygulama eklendiğinde yatacağı süre 14 yıla düşer.

İki yılı da denetimli serbestlik olduğu için 12 yıla iner…

MHP teklifi yasalaşırsa bu durumda bir defaya mahsus 5 yıl da oradan indirileceği için yatacağı süre 7 yıldan bir gün fazla olmaz…

Birinde var, diğerinde yok

Bir başka dikkat çeken durum ise eski TCK’ya göre kapsam dışı kalanların, yeni kanunun aynı suçu düzenleyen maddesine göre indirimden yararlanacak olması.

Yani bir suçu 2005 öncesi işlediyse kapsam dışı kalacak, sonrasında işlemişse 5 yıllık indirimden yararlanacak.

Nedeni de MHP’nin teklifinin 2005 öncesi yürürlükte olan 765 Sayılı TCK ile birlikte, yenilenen 5237 Sayılı TCK’daki suçlardan hangisinin kapsam dışında kalacağının sıralanmış olması…

MHP doğrusunu yapmış, çünkü bir kişi suçu işlediği tarihte geçerli olan yasaya göre yargılanır; sonrasında çıkan yasa lehine hüküm içeriyorsa ondan faydalanır.

Birinin desteği şart

Bunların ötesinde bir madde daha var ki Cumhur İttifakı’nın AK Parti cephesinin desteği açısından sıkıntılı…

O da AK Parti’de çok önem verilen “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçunu düzenleyen TCK’nın 310’uncu maddesinin de indirim kapsamına alınması.

Teklifin yasalaşması için 301 oya gerek olduğundan iki partiden birinin kesin desteğine ihtiyaç var…

AK Parti soğuk bakışını koydu, CHP ise “Bizi ilgilendirmez onların ittifakı” deyip geri çekildi.

Bakalım ne olacak…"

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