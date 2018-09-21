MHP'nin af teklifi TBMM'den geçer mi; işte olasılıklar, üzerinde çalışılan alternatif formüller

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af teklifini 24 Eylül Pazartesi günü TBMM’ye sunacaklarını açıkladı ancak teklifin TBMM’den geçirmesi zor görünüyor.

Teklifin yasalaşması için TBMM’de, “üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı” gerekiyor. Yeni sistemle birlikte 600 olan milletvekili sayısına göre, 360 milletvekilinin ‘kabul’ oyu vermesi gerekiyor. MHP’nin 50, AKP’nin 290 milletvekili bulunuyor. Buna göre, MHP, affa sıcak bakmadığını ilan eden AKP’yi ikna etse bile muhalefet partilerden de 21 milletvekiline ihtiyacı bulunuyor. Kulislerde, MHP’nin ‘Rahşan Affı’ biçiminde getireceği bir teklife siyasi partilerin yanaşmasının zor olduğu ifade ediliyor. MHP’nin af teklifini geçirmek için AKP’nin dışındaki partilerle nabız yapıp yapmayacağı da merak konusu.

Vekaletle oy kullanılamayacak

Teklifin, oylamasında yeni sisteme göre, 360 milletvekilinin oylama anında TBMM Genel Kurulu’nda hazır bulunması gerekiyor. Açık oylamada bu kadar milletvekilinin hazır olmasının mümkün görünmediğine dikkat çekiliyor.

MHP ‘af’ yerine ‘değişiklik’ olarak sunar mı?

Kulislerde, MHP’nin bu açmaz nedeniyle söz konusu teklifi Ceza İnfaz Kanunu’nda bir değişiklik olarak sunma olasılığından söz ediliyor. Denetimli Serbestlik düzenlemesi gibi, yasada geçici bir madde ile yapılacak bir teklifin Meclis’e sunulduğunda 360 şartı aranmıyor.

Bahçeli ne demişti?

MHP'nin af önerisine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bahçeli, bu konuda AKP ile anlaşamamaları durumunda da ittifakın zarar görmeyeceğini söyleyerek, “Onlar ayrı şeyler. İttifak bunların varlığı üzerine kurulmuş değil ki ayrışma olsun" dedi. Bahçeli, merak konusu olan af teklifini de 24 Eylül Pazartesi günü Meclis'e sunacaklarını açıkladı.

Bahçeli, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında Twitter hesabından 'Ülküdaşım' olarak nitelendirmiş ve şunları söylemişti:

“Değerli dava arkadaşım Alaattin Çakıcı uzun süredir Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hakkında verilmiş cezasını çekmektedir. Kendisi hem ülkü hem de ülke sevdalısıdır. Bizim taş duvarlar ardında bulunan bir ülküdaşımıza vefa göstermemiz kadar doğal bir şey de yoktur.”

Af teklifi hangi suçları kapsamayacak?

MHP’nin yayın organı olarak kabul edilen Bengütürk’de yer alan habere göre, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, teklif dışında tutulacak maddeleri şöyle sıralamıştı:

-Türk Ceza Yasası’nın 302. maddesinde, ‘devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma’,

-303’te ‘düşmanla işbirliği yapma’,

-304. maddede ‘devlete karşı savaşa tahrik’,

-305. maddede ‘temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama’,

-306. maddede ‘yabancı devlet aleyhine asker toplama’,

-307. maddede, ‘askeri tesisleri tahrip ve düşman askeriyle anlaşma yapmak’,

-308’de ‘düşman devlete maddi yardım yapmak’,

-309’da ‘Anayasa’yı ihlal’,

-310’da ‘Cumhurbaşkanı’na suikast ve fiili saldırı’,

311’de ‘yasama organına karşı suç’,

-312’de ‘hükümete karşı suç’,

-313’te Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı silahlı isyan’,

-314’te ‘silahlı örgüt’ ve 315’te ‘silah sağlama’ suçları,

-76. maddede ‘soykırım’,

-77’deki ‘insanlığa karşı suçlar’,

-Nitelikli kasten öldürmeyi düzenleyen 82. maddenin b, c, d, e, f, g fıkraları,

-94. maddede ‘düzenlenen işkence’,

-95. maddede ‘neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence’,

-102. maddede ‘düzenlenen cinsel saldırı’,

-103. maddede ‘çocukların cinsel istismarı’ suçları…