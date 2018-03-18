MHP'nin 12'nci olağan büyük kurultayı (2)

‘GÜMBÜR GÜMBÜR İŞTE BURADAYIZ’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 12’nci Olağan Büyük Kurultayı\'nda açılış konuşmasını yaptı. Milliyetçi-Ülkücü hareketin bugün tarih yazdığını, Ankara’ya sığmayıp taştığını söyleyen Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:

“Art niyetli şekilde neredesiniz diye soranlara, gümbür gümbür işte buradayız diyoruz. Şimdi siz söyleyiniz, vereceğiniz cevaplarla ehli salibi ve taşeronlarını zangır zangır titretiniz. ‘Ezan susmaz, bayrak inmez, vatan bölünmez’ diyen kutlu irade nerede? Türkiye sevdalıları, Türk-İslam ülküsünün inanmış yürekleri nerede? Milli bekayı gözü kara bir şekilde son nefere, son nefese kadar savunacak iman zirveleri nerede? Hakkınız vardır, helaliniz vardır, elbette buradayız, çok şükür milletin gönlündeyiz, vatanın ruhundayız, ecdadın duasındayız, mazlumların davasındayız, ahfadın umutlarındayız, ihanet ve melanetin ise can düşmanıyız. Diyorum ki; ülküleri bir yıldız gibi parlayan değerli dava arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Yusuf yüzlüler, yunus gönüllüler, hilal bakışlılar, bozkurt duruşlular hoş geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.”

‘CHP’NİN BAŞBAKANLIK TEKLİFİNİ KABUL ETSEYDİK İÇ SAVAŞA SÜRÜKLENECEKTİK’

MHP\'nin 1 Kasım 2015’ten sonra ele geçirilmek istendiğini söyleyen Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Milliyetçi Hareket Partisi yıkılmak, temellerinden, öz değerlerinden koparılmak istendi; çünkü büyük resme baktığımızda, üst akla dikkat ettiğimizde, ilişki ve irtibatları yorumladığımızda ülkemiz ve bölgemizde vahşi bir kaos planlanmıştı. Milletin son kalesi teslim olsaydı, milli direnç düşecek, milliyetçi direniş inişe geçecek, 15 Temmuz hain FETÖ darbesi, Allah muhafaza; belki de gerçekleşmiş olacaktı. Amaç buydu, hesap buydu, proje böyleydi.. Milliyetçi Hareket Partisi’nin, başını CHP’nin çektiği PKK, FETÖ karışımı ve haçlı tembihli iktidar oluşumunu reddetmesi bütün hesapları bozmuş, bütün planları tarumar etmişti. CHP’nin Çin malı başbakanlık teklifini kabul etmiş olsaydık, HDP’yi yanımıza yöremize kazara alıp, FETÖ’nün tuzağına düşseydik, bilinsin ki; Türkiye iç savaşa sürüklenecek, bekamız hepten, tümden çökecek, çürüyecekti. Düşman evin içine girecek, kaleyi içten yıkacaktı. Bunu yapamazdık, böyle bir vebale ortak olamazdık, nitekim Allah’a çok şükür ki olmadık. Milletin vermediği başbakanlık görevini başka kapılarda dilenerek arayamaz, alamaz, buna tenezzül dahi etmez, edemezdik. Bizim ülkülerimizin fiyatı yoktur. Bizim davamızın bedeli yoktur. Ederi bir dolar olan şerefsizlere verilecek ne bir karış toprağımız, ne de bir tek insanımız vardır. Ülkücü olmak zordur, ülkücü kalmak daha da zordur. Ülkücü geçinenlerle, ülkücülükten geçinenlerin, bunlara fikren ve fiilen ortam açanların fitne ve fesatlarına karşı mücadele azmimiz, biliniz ki, pek çoktur, pek fazladır.”

‘CUMHUR İTTİFAKI İSTİKLAL VE İSTİKBALİMİZİN TEMİNATIDIR’

Çanakkale direnişinin milli bir beka savaşı olduğunu, bu beka mücadelesinin bir benzerinin şu anda Afrin’de icra edildiğine dikkati çeken Bahçeli şöyle konuştu:

“Kurtuluş Savaşı’na ve Türkiye Cumhuriyeti\'ne giden yol, Çanakkale’de açılmıştır. Çanakkale’de arşı sallayan, tarihin akışını değiştiren, Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözünü kanlarıyla yazan şehitlerimizin mücadeleleri heba olamaz, israf edilemez. Türkiye yıkılamaz, Türk milleti mütecaviz emellere kurban verilemez. Biz, 7 Ağustos Yenikapı ruhuna bağlılık gösterdik. Bunun gereği neyse, titizlikle onu yaptık. Millet için uzlaştık, devlet için özveride bulunduk, Türklüğün bekası için taşın altına elimizi koyduk. Adalet ve Kalkınma Partisi ile milli zaruret ve mecburiyetleri değerlendirip milli bekamızın muhatap kaldığı yüksek riskleri göğüslemek amacıyla yeni bir hükümet sistemi üzerinde anlaştık. Anayasa değişikliği ekseninde mutabakata vardık. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü milattı. Hiçbir şey, bu tarihten öncesi gibi olamayacaktı. Yeni hükümet sisteminin mimarı bizzat Türk milletidir. Yeni hükümet sistemi husumet ve hıyanete karşı güvencedir, güvenlik kilididir, milli bekanın sigortası, güvenli siperidir Cumhur İttifakı, Cumhuriyet’in iradesidir. Cumhur İttifakı, Türk milletinin tarihi uzlaşmasıdır. Cumhur İttifakı, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır. CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ, PYD, YPG, IŞİD, DHKP-C ve küresel cinayet şebekesinden müteşekkil ihtilaf ve ihanet bloku, cumhurun karşısında tel tel dağılacak, kaybetmekten başka seçeneği olmayacaktır.”

‘ÇİFTLİK BANK DOLANDIRICILIĞIYLA CHP’NİN TEZGAH VE TEZVİRATLARI BİRDİR’

Konuşmasında ana muhalefet partisi CHP’ye yüklenen Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“CHP, yeri geldiğinde devlet kurduğunu söyleyen, yeri geldiğinde de yıkıma mihmandarlık, yozlaşmaya işbirlikçilik yapan siyasi cüruftur. Şu anda CHP ele geçirilmiş, kontrol ve denetimi Türkiye karşıtı mihraklara geçmiştir. Bu CHP ki; FETÖ’nün yörüngesindedir, PKK’nın hizasındadır, PYD’nin emeline hizmetle meşguldür. Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla CHP’nin tevatür, tezgah ve tezviratları birdir, aynıdır. Millete ikiyüzlü, binbir surat, bidon kafalılar, makarnacılar, kömürcüler, göbeğini kaşıyanlar diye saldıran ve sataşan alçaklar CHP’nin siyasi ve ideolojik çekim alanındadır. Ana muhalefet, anavatana ihanet içindedir. ‘Cumhur’ diyoruz, CHP’nin kafası bozuluyor, şaftı kayıyor, şanzımanı dağılıyor. ‘İttifak’ diyoruz, milli iradeye hürmet gösterin ikazını yapıyoruz, CHP çıldırıyor, İşçi Partisi ve HDP’yle birlikte patırtı gürültü çıkarıyor. Milliyetçi Hareket’e dil uzatmaya yeltenen nesepsizler, CHP’nin kapısında mayalarının, meşreplerinin, tıynetlerinin gereğini yapmak için sıraya giriyorlar. Baraj altında kalacakmışız, bu nedenle kurtarılmışız.”

‘ADAYIMIZ ARIZİ BİR GELİŞME OLMAZSA SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN\'DIR’

12’inci Olağan Büyük Kurultay münasebetiyle yakın, orta ve uzak geleceğe ilişkin 9 stratejik görüş ve hedefi sırasıyla sayan Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakının siyasi kaygı ve polemiklerle zedelenmesine yerel ve genel düzeyde müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milliyetçi Hareket Partisi 3 Kasım 2019’da çarpık tahmin, çürük tuzak, çorak tertipleri yıkarak TBMM’de çok güçlü bir şekilde temsil edilecektir. Tüm hazırlıklarımız ittifakın ilke ve esaslarına göre planlanıp uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız aksi ve arızi bir gelişme olmadıktan sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruluş felsefesine müzahir biçimde geleceğe taşıyacaktır. Hiçbir odak, hiçbir mahfil, hiçbir güruh, hiçbir siyasi düşük, Cumhur İttifakını çatlatamayacaktır. Fitne yayanlar, geçmişte sen onu söylemiştin, o bunu söylemişti diyenler, ala ala ancak havalarını alacaklar, kirli avuçlarını yalayacaklardır. 2019 yılını takip eden beş yıl süresince Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurum ve kurallarıyla yerleşip kökleşmesi için verdiğimiz destek, üstlendiğimiz sorumluluk, gösterdiğimiz açık tavır, samimiyet ve sürekliliğini koruyacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başından sonuna içindedir, Türkiye’nin sistemsel yapılanmasında üzerine düşeni demokratik ölçülerde yerine getirecektir.”

‘TÜRKLER VE KÜRTLER ARASINDA NİFAK SOKMAK ŞEREFSİZLİKTİR\'

Türk ve Kürtler arasına nifak sokulmamasını gerektiğini kaydeden Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkler ve Kürtler arasına nifak sokmak şerefsizliktir, hıyanettir, büyük bir kötülüktür. Kürt kökenli kardeşlerimi dışlayan bir millet gerçeği olamayacaktır. Türklük ise Türkiye ve Türk milletinin ana omurgası, ana iskeletidir. Bozkurt işareti, doğudan batıya, kuzeyden güneye büyük bir aile olan aziz Türk milletinin tarihi sembolüdür. Bu sembolü yapan askerlerimizin cezalandırılmasını isteyenler ya hain ya da müstevlilerin geride kalan tortuları, bugünkü torunlarıdır. PKK’lı hainler, aslında en büyük kötülüğü Kürt kökenli kardeşlerimize yapmışlardır. Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kürt kökenli kardeşlerimiz, ortak geleceğimizin ayrılıkta ve ayrışmada değil, ortak değerler etrafında birleşme ve bütünleşmede olduğunu görmüşler, hainlere kapılarını sürgülemişlerdir.\"



Nursima KESKİN- Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)



FOTOĞRAFLI