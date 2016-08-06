MHP'nin 11 ilçe teşkilatı istifa etti

Manisa'da görevden alınan MHP İl Başkanı Tanju Balatlı; Şehzadeler, Kırkağaç, Salihli, Turgutlu, Saruhanlı, Demirci, Ahmetli, Alaşehir, Sarıgöl, Kula, Köprübaşı ilçe teşkilatlarının da istifa ettiğini duyurdu.



DHA'nın haberine göre; Manisa'da partisinin genel merkezi tarafından görevden alınan MHP Manisa İl Başkanı Tanju Balatlı, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte parti binası önünde açıklama yaptı.



Balatlı, Genel Merkez tarafından kendilerine bir neden belirtilmediğini belirterek, şunları söyledi: "Görev süremiz içinde genel ve yerel seçimlerde üstün bir çaba sarf ettik. Çalışmalarda iktidar partisinin yanı sıra her seçimde parti içinde muhalefet etmeyi gelenek haline getirmiş kişilerle de mücadele etmek zorunda kaldık. Görevden alınışımızda Başkanlık Divanı bir gerekçe göstermemekle birlikte, haziran seçimlerinden sonra izlenen genel merkez politikalarında bir takım tutarsızlıklara yapılan itirazların rolü olduğunu düşünüyoruz. Milletvekili aday belirlemedeki tercihler, haziran seçimlerinden sonraki politikalar, meclis başkanlığı seçiminde uzlaşmaz tutum ve nihayet iktidar partisi ile yapılan etkisiz ve yetersiz seçim propagandaları buna örnektir. Genel Başkanımızın şahsına hiçbir söz söylenmemiş ve söylettirilmemiştir. Bundan sonra da böyle devam edecek."

Balatlı, bu istifaların protesto olarak algılanması gerektiğini de belirtip, "Yeni yönetimin kadrolarını kurmaları için önlerini açıyoruz" dedi.