'MHP'liyi aday yapabiliyorsak sosyalist birini de yapabilmeliyiz'

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi ile ilgili, "Kişiler üzerinden bir tartışmaya girmem; ancak ben ilkeler üzerinden bir tartışmaya girerim. MHP'li bir kişiyi aday yaparken, sosyalist bir kişiyi de getirip aday yapabilmelidir. CHP kendini açmalıdır, bunu yapabilmemiz gerekir" dedi.

Muharrem İnce, CNN Türk'te yayınlanan Aykırı Sorular'da gündeme ilişkin soruları cevapladı. Kişiler üzerinden bir tartışmaya girmek yerine konunun ilkeler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen İnce, CHP'nin açılım yapması gerektiğini anlattı ancak üstü kapalı Mansur Yavaş'ın adaylığını da eleştirdi.

İnce, Ankara ve İstanbul adaylarını değerlendirdi. Tarihe tanıklık etmek ve not düşmek için CHP'nin hem MYK toplantısında hem de Parti Meclis'i toplantılarına katıldığını anlatan İnce, Sarıgül'ü CHP'nin değil halkın aday gösterdiğini söyledi.

İnce'nin açıklamaları şöyle:

"Kişiler üzerinden bir tartışmaya girmem; ancak ben ilkeler üzerinden bir tartışmaya girerim. MHP'li bir kişiyi aday yaparken, sosyalist bir kişiyi de getirip aday yapabilmelidir. CHP kendini açmalıdır, bunu yapabilmemiz gerekir. Ertuğrul Günay, AKP'ye giderken oranın tüzüğünü değiştirmeye çalıştı mı? Hayır kesinlikle olmadı onun için bize gelende bizi değiştirmeye çalışmasın.

'İçime gömeceğim'

Partinin yetkili organlarında bu tür işleri konuşurken, acımasız olmalı ve eleştirmeniz gerekir. Bu salondan çıkarken orada kaldı, bunları kamuoyu önünde tartışamamam. İçinize gömeceksiniz, Türkiye'de CHP'ye yerel iktidar yapmak için.

'Sarıgül'ü halk aday yaptı'

Parti, delege... olaya böyle bakmam. Ben sokağa çıkıldığında vatandaşın ilgisine bakarım. Partinin 20 tane şöhret milletvekili olursanız o zaman iktidara gelirsiniz. 'Mustafa Sarıgül'ü CHP aday yaptı.' Vallahi doğru değil. Sarıgül'ü CHP değil vatandaş aday yaptı. Açıkçası bunu söylemek gerekiyor. Sokakta gezdiğimizde Sarıgül'ü eğer bana soruyorlarsa, o zaman halka bir karşılığı vardır."