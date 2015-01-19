MHP'lileri taşıyan araç kaza yaptı: 1 ölü 6 yaralı

Konya'da, MHP il kongresine katılanları taşıyan midibüsün kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Meydana gelen kazada yaralananlardan, Beyşehir Ülkü Ocakları Başkanı Serhat Turak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Konya'dan Beyşehir ilçesine seyir halinde olan Süleyman Atay yönetiminde 42 GBJ 26 plakalı midibüs, buzlanma nedeniyle karayolunun 46. kilometresinde karşı yönden gelen Vakkas Çetinkaya idaresindeki 32 FC 793 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, midibüs sürücüsü ile aynı araçtaki Beyşehir Ülkü Ocakları Başkanı Serhat Turak, Mahmut Küçük, Eren Çengel, Hüseyin Özel, Seyit Karakaya, Haydar Öz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir ve Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası ağır yaralı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Turak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MHP Konya İl Kongresine katılmak üzere Beyşehir'den gelen Süleyman Atay yönetimindeki 42 GBJ 26 plakalı midibüs, Konya-Beyşehir karayolunun 46. kilometresinde, karşı yönden gelen Vakkas Çetinkaya idaresindeki 32 FC 793 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada 7 kişi yaralanmıştı.