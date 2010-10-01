-MHP'LİLER ''ANİ''DE CUMA NAMAZI KILDI KARS (A.A) - 01.10.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tüm vatan sevdalılarının Ani Harabelerinde toplandığını ifade ederek, ''Vatanın sahipsiz olmadığını açıkça ilan ettiniz. Zalimlere korku saldınız, eş başkanlara kanmadınız, Türk milletinin gücünü bu milli kararlılıkla kanıtladınız'' dedi. Bahçeli, burada Ani Harabeleri içindeki Fethiye Camisinde 946 yıl sonra kılınan cuma namazına katıldı. Kars şehir merkezinden 48 kilometre uzaklıktaki tarihi Ani Harabeleri'ne gelen Bahçeli'yi, Osmaniye Belediyesi mehter ekibi karşıladı. Bahçeli, burada Ani Harabeleri içindeki Fethiye Camisinde 946 yıl sonra kılınan cuma namazına katıldı. Cuma namazını, emekli din görevlisi ve MHP'li Belediye Meclis Üyesi Ferit Yenice kıldırdı. Bahçeli, daha sonra harabelerin yanındaki Anadolu'nun ilk Türk camisi olan Ebul Menucher Camisini de ziyaret etti. Buradan Ermenistan sınırını da gözlemleyen Bahçeli, Alparslan ve arkadaşları için Fatiha okudu. Bahçeli'ye Ani Harabeleri ziyaretinde, TBMM Başkanvekili Meral Akşener ve MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ve Genel Sekreter Cihan Paçacı ile diğer parti yöneticileri eşlik etti. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Bahçeli, daha sonra parti otobüsünden katılımcılara hitap etti. MHP lideri Bahçeli, 946 yıl önce Anadolu'yu fethederek vatan toprağı yapan, ecdadının kararlılığını ve cesaretini, hatıralarını yüreklerinde taşıyarak Ani Harabelerine gelen vatandaşlara teşekkür etti. -KİMSEYE MEŞREBİ SORULMADI- Bahçeli, şöyle konuştu: ''Ayaktayım, yıkılmadım, eğilmedim ve teslim olmadım' diye tüm vatan sevdalısı kardeşlerimle burada toplandık. Vatanın sahipsiz olmadığını açıkça ilan ettiniz. Zalimlere korku saldınız, eş başkanlara kanmadınız, Türk milletinin gücünü bu milli kararlılıkla kanıtladınız. Kabına sığmayan bir heyecan içinde kucaklaşmak için biraraya gelmiş olan dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. Muhterem ecdadımız, kimseye kökenini meşrebini sormadı, dinini merak etmedi, böyle bir ayrıma ve ayrıştırmaya girmedi. Aynı gökyüzünün altında aynı vatanın üzerinde olmayı dileyen, isteyen ve birlikte yaşamaya karar vermiş olan herkesi Türk milletinin eşit ve onurlu bir üyesi olarak kabul etti. Bozgunculara bunun için fırsat vermedi. Farklılıkları hatırlatanlara, ayrılıkları körükleyenlere bundan dolayı göz açtırmadı.'' -ANİ KALESİNİN FETHİ- Ani Kalesi'nin, Sultan Alparslan tarafından Bizans İmparatorluğu'nun elinden almasının, Türk milletinin Anadolu'da sonsuza kadar yaşaması konusunda atılan en büyük adım olduğunu belirten Bahçeli, bunun 1071 yılındaki Malazgirt galibiyetinin müjdesini olduğunu kaydetti. Bugün bu tarihi başarının hatırasının yad edildiğini vurgulayan Bahçeli, bu yüksek ruhun hala var olduğunu, hiçbir gücün ve niyetin sahip olunan tarihi kudretle başa çıkamayacağını duyurmak için biraraya geldiklerini söyledi. Anadolu'nun vatanlaşmasının, Doğu'nun Batı'ya karşı diklenişinin ilk büyük hamlesi olduğuna dikkati çeken MHP lideri Bahçeli, Türk ecdadının beraberinde getirdiği kültürel, ekonomik ve sosyal alanlardaki maharet ve üstünlüklerinin Anadolu'nun yüzyıllarca süren bir cazibe merkezi olmasını sağladığını sözlerine ekledi.