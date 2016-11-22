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MHP'li Yeniçeri: Bir anarşist kadar başımız dik!

Özcan Yeniçeri, MHP'de siyasetçilerin partiden uzaklaştırılması konusuna ilişkin konuştu

22 Kasım 2016 23:57

MHP eski Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, MHP’de genel başkanlığa aday siyasetçilerin partiden uzaklaştırılması konusuna ilişkin konuştu. Yeniçeri, “Biz FETÖ’cü değiliz, anarşist kadar diktir başımız. İnanmadığımız hiçbir şeyin peşinden gitmeyiz” ifadelerini kullandı.

 RS FM’de Enver Aysever'e konuşan Yeniçeri, uzaklaştırmalar için “Demokrasi adına üzüntü verici. Parti içi demokrasi yoksa böyle şeyler olur” dedi, “Partide başkanlığa hayır oyu vereceklerini açıklayanlar, partiden ihraç edilme tehdidiyle mi karşı karşıya?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"MHP’ye kimse tehditle baş eğdiremez. Bu tehdit nereden gelirse gelsin. Biz FETÖ’cü değiliz, anarşist kadar diktir başımız. İnanmadığımız hiçbir şeyin peşinden gitmeyiz."

 

 

 

 

 

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