MHP'li Yalçın'dan 'ittifak' açıklaması

ANKARA,(DHA)-MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, \"Sayın Ömer Çelik\'in açıklamalarını dikkate alacak olursak yerel seçimlerle ilgili ittifak görüşmelerinin sağlıklı zeminde ilerlemeyeceği anlaşılmaktadır\" dedi.



MHP\'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında MHP ile AK Parti arasında 15 Temmuz sonrasındaki millî mutabakat zemini doğrultusunda oluşan Cumhur İttifakının resmiyete döküldüğünü ve neticede iki partinin, 24 Haziran’da ittifak çerçevesinde seçimlere girdiğini söyledi.

Bu ittifakın gerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekse Genel seçimlerde tarihî bir başarı kazandığını ve hem MHP, hem de AK Parti\'nin seçimlerden istediğini aldığını söyleyen Yalçın, \"Böylece Cumhur İttifakından rahatsız olan çevrelerin hesapları boşa çıkarılmış, Türkiye’nin geleceğini karartmaya yönelik kirli tezgâhlar da bozulmuştur\" dedi.

Açıklamasında, \"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli; 24 Haziran Seçimlerinden bir süre sonra çeşitli vesilelerle yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde de mahallî dinamiklere zarar vermeyecek bir ittifakın düşünülebileceğini belirtmiştir\" diyen MHP\'li Yalçın, \"Sayın Genel Başkanımızın açıklamaları üzerine Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan da olumlu değerlendirmeler gelmiş, MHP ve Ak Parti arasında yerel seçimlerde sınırlı ve makul bir ittifak zemini hazırlanması yolunda görüşmelere başlanması için fikrî mutabakat oluşmuştur. Daha sonra Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli; basın mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında, İstanbul’dan aday göstermeyeceklerini, bununla birlikte mevcut belediyelere yeniden talip olduklarını ifade etmiştir\" diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli’nin bu son açıklamalarından sonra Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik\'in dün kameralar karşısına geçtiğini söyleyen MHP\'li Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

\"Sayın Ömer Çelik, Cumhur İttifakının geleceği açısından iki düşündürücü hususun altını çizmiş bulunmaktadır. Birincisi Sayın Çelik, partimizin af yasası teklifi konusunda açıkça \"MHP ile aynı yerde durmadığımız ortadadır\" diyerek şimdiden niyet beyanında bulunmuştur. İkincisi de yerel seçimlerle ilgili muhtemel ittifak konusunda, \"AK Parti her yerde seçimlere girecektir. Her ilçede aday çıkaracak şekilde partimiz çalışmalarını yürütüyor. AK Partinin bir yerde seçime girmemesi söz konusu değil\" şeklinde ifadeler kullanmıştır. Sayın Çelik’in beyanlarına bakıldığında; Sayın Genel Başkanımızın Cumhur İttifakı çerçevesinde yerel seçimlerle ilgili ortaya koymak istediği stratejinin algılanmadığı, doğru anlaşılmadığı ortaya çıkmaktadır. Sayın Genel Başkanımızın \"İstanbul’dan aday göstermiyoruz\" şeklindeki beyanının bir zafiyet olarak anlaşılması yanlıştır. Ak Parti Sözcüsü Sayın Çelik’in, mesele enine boyuna taraflarca teati edilmeden, masaya yatırılmadan çıkış yapması hangi akla hizmet etmektedir. Sayın Ömer Çelik’in açıklamalarını dikkate alacak olursak yerel seçimlerle ilgili ittifak görüşmelerinin sağlıklı zeminde ilerlemeyeceği anlaşılmaktadır.\"