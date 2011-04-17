-MHP'Lİ YALÇIN: SİYASİ KAPKAÇÇILIK YAPTI GAZİANTEP (A.A) - 17.04.2011 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ''Sayın Başbakanın ortaya koyduğu 2023 vizyonu çok daha önce Sayın Genel Başkanımız tarafından ilan edilmiştir kamuoyuna. Dolayısıyla sayın Genel Başkanın tabiriyle söylemem gerekirse; Sayın Başbakan, siyasi kapkaççılık yapmıştır'' dedi. Yalçın, MHP Gaziantep İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yalçın, Türkiye'nin bir seçim sürecine girdiğini, kendilerinin de bir siyasi parti olarak ülkenin içinde bulunduğu durumu halkla ve Gaziantepliler ile paylaşarak, 12 Haziran'ın bir dönüm noktası olmasına çalıştıklarını belirtti. Bunu yaparken Türkiye'de sadece Gaziantep'te değil, bütün illerde halkın karşısına güzide kadrolarla çıktıklarına inandıklarını dile getiren Yalçın, şöyle konuştu: ''Aday olan ya da olmayan tüm değerli arkadaşlarımızla Türkiye'yi karış karış dolanmak suretiyle 9 yıllık tahribatı sona erdirme azmi içindeyiz. Bunu yaparken demokratik ülkelerde ve demokrasilerde olduğu gibi kırmadan, dökmeden ancak kendimizi anlatmak, halka ne yapacağımızı ifade etmek, neticede de halktan yetki alma gayreti içinde olacağız. Modern demokrasilerdeki bütün ölçülere mutlak surette riayet edeceğiz. Biz gelecekle alakalı olarak çok ümit varız. Her ne kadar Türkiye bir uçurumun kenarına getirildiyse de önümüzdeki süreç, karar anı Türk milletinin olumlu bir ses vereceği düşüncesiyle, iyi olacağı güzele gideceği yönünde bir takım düşüncelerimiz var.'' -''DEĞİŞİK BİR ŞEY GÖREMEDİM''- Yalçın, dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti Seçim Beyannamesine ilişkin bir soru üzerine, 2023 vizyonu şekliyle ortaya atılan şeyin daha önce genel başkanları tarafından ortaya konulduğunu savundu. 2023 vizyonunun 1995 yılından itibaren genel başkanlarının ortaya attığı, 1997'de şekillendirdiği, 3 Mayıs 1998'de Milliyetçiler Bayramında ana hatlarını ifade ettiği, daha sonra da başbakan yardımcısıyken devlet vizyonuna, misyonuna soktuğu o vizyonun adı olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle konuştu: ''Yani Sayın Başbakanın ortaya koyduğu 2023 vizyonu çok daha önce sayın Genel Başkanımız tarafından ilan edilmiştir kamuoyuna. Dolayısıyla sayın Genel Başkanın tabiriyle söylemem gerekirse; Sayın Başbakan siyasi kapkaççılık yapmıştır. Yani MHP'den bu vizyonu çalmıştır, bu vizyonla halkın karşısına çıkmaktadır. 9 yıllık tahribat sonrasında sadece ve sadece kendilerine yandaş bir saadet zinciri oluşturdular. Değerli arkadaşlar, şu soruyu sormak lazım: 9 yıl sonra bu ülkede kim mutlu? Yandaş mı, vatandaş mı? Gayet açık. Veya 9 yıl sonra bu ülkede kim zenginleşti? Yandaş mı, vatandaş mı? Hep yandaş. Hadise bundan ibaret.'' Yalçın, Türkiye'de yüzde 40'lık bir orana talip olan bir siyasi hareketin mutlaka Gaziantep'te de birinci parti olmayı amaçladığını, hedeflerinin bu olduğunu, MHP'yi kimsenin küçümsememesi gerektiğini ifade etti. Türk siyasi hayatında Türk siyasi tarihine etki eden partilerin çoğunun partiler mezarlığında olduğunu, mevcut siyasi iktidar AK Parti'nin de artık siyasi ömrünü tamamladığını, bundan sonra düşüşe geçeceği, grafiğinde hızlı bir düşüş olacağı kanaatinde olduklarını ileri süren Yalçın, ''Yavaş yavaş onu da inşallah o siyasi partiler mezarlığına göndereceğiz, hiç endişeniz olmasın'' dedi.