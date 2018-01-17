MHP'li Yalçın: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de aşırı solcu değişime memur edilmiştir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, “Türkiye’de, uzunca bir zamandan beri ana muhalefet partisi CHP’deki değişim ve dönüşüm kaygıyla izlenmektedir" diyerek CHP'yi eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a uygulanan 'kaset komplosu'ndan sonra partinin başına "monte edildiğini" söyleyen Yalçın, "Kılıçdaroğlu, bu dönüşüm operasyonuna memur edilmiştir" ifadesini kullandı.

"CHP, artık tamamen Marksist-Leninist siyasi propaganda metotlarını tercih eden bir parti haline gelmiştir" diyen Yalçın, "Bu metotların içinde yalan, iftira, karalama, aşağılama, kin, nefret, düşmanlık ve garez vardır. Bu metotların içinde; fitne ve karmaşa üretme, kaos yaratma vardır. Cumhuriyet’i kuran ve Atatürk’ün mirası olan parti; iticiliğin, sevimsizliğin ve ürettiği siyasi düşmanlıkların çarkında Atatürk’ün mirasını çarçur edip tüketmekte, bitirmektedir” diye konuştu.

"CHP kayığı köhne marksist öğretilerin sularına savrulmuştur"

Semih Yalçın açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Türkiye’de, uzunca bir zamandan beri ana muhalefet partisi CHP’deki değişim ve dönüşüm kaygıyla izlenmektedir. Bir kaset komplosuyla Sayın Deniz Baykal’ın CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılmasından sonra ana muhalefetin başına monte edilen Kemal Kılıçdaroğlu, bu dönüşüm operasyonuna memur edilmiştir. Ne var ki yeni CHP liderinin siyaset yapacağım diye sergilediği şuursuz gaflar; ana muhalefet partisinde insani değerlerin öldüğünün, politika uğruna hiçbir ahlaki endişe güdülmeyeceğinin göstergesi olmuştur. Bundan daha kötüsü; Kemal Kılıçdaroğlu’nun dümenine geçtiği CHP kayığı, Cumhuriyet’in temel değerlerinin ve milli hassasiyetlerin oluşturduğu emin ve güvenli limandan hızla uzaklaşarak köhne Marksist öğretilerin kirli sularına savrulmuştur."

"CHP kendi seçmenini bunaltmaktadır"

Semih Yalçın, açıklamasının devamında şöyle dedi:

“CHP; aşırı sol ve Marksist sloganlarla, dayanılmaz ve itici bir retorikle, siyasette kavga kültürünü ve uzlaşmazlığı egemen kılma çabasıyla, vatandaşları ve özellikle de kendi seçmenlerini bunaltmaktadır. CHP’nin deliklerinden arsızlık, utanmazlık, pişkinlik akmaktadır. İşte bu acınası vaziyetteki ana muhalefet partisi; iktidardan çok, MHP’nin tutumundan şikâyet etmektedir. Çünkü MHP’nin attığı adımlar, CHP’nin karanlık planlarını bozmuştur. Ayrıca ana muhalefetin; Türkiye’nin meseleleri karşısında hiçbir somut çözüm önerisinin, hiçbir projesinin bulunmadığı ortaya çıkmıştır."