-MHP'Lİ YALÇIN: İNEGÖL VE DÖRTYOL AÇILIMIN SONUCU ZONGULDAK (A.A) - 30.07.2010 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, ''İnegöl ve Dörtyol'daki olayları mevcut siyasi iktidarın uygulamaya çalıştığı açılım politikasının neticesi olarak gördüklerini'' söyledi. Zonguldak'ta, partisinin bazı yöneticileriyle birlikte Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ramis Muslu'yu ziyaret eden Yalçın, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bursa'nın İnegöl ve Hatay'ın Dörtyol ilçelerindeki olayları nasıl değerlendirdiğine yönelik soruyu Yalçın, şöyle yanıtladı: ''İnegöl ve Dörtyol'daki olayları mevcut siyasi iktidarın uygulamaya çalıştığı açılım politikasının neticesi olarak görüyoruz. Toplumdaki birlik şuurunu ayrıştırmaya yönelik hadiselerdir. Mutlak suretle mevcut siyasi iktidar, demokrasi anlayışı içerisinde ama ayrımcılıktan vazgeçerek bu olayların önüne geçmelidir.'' Yalçın, ''Askerlerin de görevden alınabilmesine yönelik öneri hakkında ne düşünüyorsunuz'' sorusunu, ''Şura öncesi böyle bir hadisenin ortaya çıkması bizce düşündürücü. Bunun daha önce tedbirinin alınması gerekirdi. Bu ülkede Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhafaza edilmesi lazım ama 'her şeye rağmen' deyip, her insan mutlak suretle de yargı eleğinden geçmelidir'' diye yanıtladı. Dörtyol'daki olaylarda, MHP'li bir kişinin aracının gasp edilerek kullanılmasına yönelik soru üzerine de Yalçın, şöyle dedi: ''MHP'yi son yıllarda takip ettiyseniz, özellikle liderimiz bu tip olayların öncesinde ve sonrasında endişe duyduğu andan itibaren toplumun sokakta olmaması gerektiğini söylemiştir. Ben şunu iddia ediyorum, bu hassasiyeti taşıyan başka siyasi lider yoktur. Bu hassasiyeti paylaşan siyasi hareketin takdir edilmesi lazım. Bu tür olayların içinde ya da dışında MHP mensupları olamaz, mümkün değil.''