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Politika

MHP'li Vural: CHP ve AKP'den şikayetçiyim

Vural, Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, 'MHP' dimdik karşılarında duracak' dedi

01 Kasım 2012 18:51

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, "Hem Başbakan Erdoğan'dan hem de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçiyim" dedi. Vural, AKP ve CHP'nin Cumhuriyet'i dönüştürmek için işbirliği yaptıklarını savundu.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Oktay Vural, "Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş" diyerek Başbakan ve CHP liderini eleştirdi.

AKP ve CHP'nin İmralı'nın sözde demokratik Cumhuriyet taleplerinin önünü açmak için işbirliği yaptıklarını iddia eden Vural, Türkiye'nin dönüştürülmek istendiğini savundu.

Vural, "Bu ikisini de şikayet ediyorum. Cumhuriyet'i kuranların kemikleri sızlıyor. İkinci Cumhuriyeti kurmalarına izin vermeyeceğiz. MHP dimdik karşılarında duracak" diye konuştu.

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