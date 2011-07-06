-MHP'Lİ VURAL'DAN ''HABUR'' SORUSU TBMM (A.A) - 06.07.2011 - MHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Oktay Vural, terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan ile yapılan bir röportajda yer alan, ''Habur talebi, Başbakan'ın kendisinden geldi'' iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Vural, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, röportajın Türk milletinde infiale ve üzüntüye yol açtığını ifade etti. Röportajda, ''Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın teröristlerden talepte bulunduğunun'' iddia edildiğine dikkati çeken Vural, ''Söz konusu röportajdaki iddialara yönelik olarak tarafınızdan bugüne kadar bir yalanlama yapılmamış olması böyle bir talebin ve mutabakatın gerçekleşmiş olduğuna ilişkin iddiaların doğruluğuna mı işaret etmektedir?'' sorusunu yöneltti. Vural, önergesinde şu sorulara yer verdi: ''Eğer durum böyleyse bizzat Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı tarafından yapıldığı iddia edilen 'Habur talebi' kimlere yapılmıştır? Bu talep kimler tarafından iletilmiştir? Kimlerle mutabakat sağlanmıştır? Bu konuda İmralı ile yapılan bir görüşme var mıdır? Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli bütünlüğüne kasteden bölücü terör örgütüne dönük yapılan, 'Habur talebi'nin içeriği nedir? Habur rezaleti öncesi Atatürk Orman Çiftliğinde, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in makamında DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ile yaptığı gizli görüşmede bu talebin karşılanmasına yönelik süreç görüşülmüş müdür?''